Il Borgo dei Borghi 2025, Camila Raznovich sceglie il paese più bello d’Italia: i 20 finalisti e cosa vedremo Nella serata della domenica di Pasqua sarà eletta la migliore località d'Italia tra i venti paesi che partecipano al programma condotto da Camilla Raznovich.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

Fonte: IPA

CONDIVIDI

La serata della domenica di Pasqua, 20 aprile, sarà all’insegna della bellezza, della tradizione e della storia con la dodicesima edizione de Il Borgo dei Borghi in onda su Rai 3. A condurre la serata ci sarà Camila Raznovich che racconterà la storia di venti paesi in gara, ovvero uno per ogni regione d’Italia. I luoghi raccontati, spesso non conosciuti da tutti, hanno colpito il programma per la qualità della vita, gli usi e i costumi dei suoi cittadini e molto altro.

L’elezione del più bel Borgo dei Borghi 2025

Durante le settimane passate nella trasmissione Kilimangiaro, sempre condotta dalla stessa Camila Raznovich, sono stati già presentati man mano tutti i venti paesi d’Italia. Ogni volta, come sempre da dodici anni a questa parte, viene svelata la classifica finale con l’elezione del borgo più bello di tutta la Penisola. Ad accompagnare la conduttrice ci saranno tre giurati attesi in altrettante zone diverse. Alberta Campitelli sarà Valeggio Sul Mincio, la storica dei giardini e facente parte del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici presso il Ministero della Cultura, illustrerà le bellezza del Parco Giardino Sigurtà, uno dei più belli al mondo. La seconda giurata è Barbara Gallavotti, che conduce il programma tv Quinta Dimensione, in onda sempre su Rai 3, ed è anche una divulgatrice scientifica oltre che biologa, sarà sui Colli piacentini, precisamente in Val Trebbia per dare vita al racconto della storia del territorio e di Bobbio, comune italiano vincitore de Il Borgo dei Borghi 2019. Infine sulle rive del Lago di Garda ci sarà Jacopo Veneziani, storico e divulgatore dell’arte. Quest’ultimo aspetterà la conduttrice a Sirmione con il suo panorama da perderci la testa e il patrimonio artistico del Vittoriale degli Italiani. Il voto del pubblico dato attraverso il web si unirà a quello dei tre giudici e il punteggio più alto decreterà il vincitore de Il Borgo de Borghi 2025. Il premio sarà una targa con il titolo di Borgo dei Borghi 2025.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tutti i Borghi

Di seguito l’elenco con tutti i 20 borghi che partecipano al programma Il Borgo dei Borghi in programma domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, alle 20:35 su Rai 3:

Nus (Valle d’Aosta)

Agliè (Piemonte)

Deiva Marina (Liguria)

Corenno Plinio (Lombardia)

Ala (Trentino Alto-Adige)

Grado (Friuli-Venezia Giulia)

Lazise (Veneto)

Montechiarugolo (Emilia-Romagna)

Scarperia (Toscana)

Sirolo (Marche)

San Gemini (Umbria)

Vignanello (Lazio)

Penne (Abruzzo)

Agnone (Molise)

Maiori (Campania)

Ischitella (Puglia)

Montalbano Jonico (Basilicata)

Aieta (Calabria)

Militello in Val di Catania (Sicilia)

Buggerru (Sardegna).

Potrebbe interessarti anche