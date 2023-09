I Fatti Vostri, tensioni tra Anna Falchi e Flora Canto. Cosa sta succedendo Secondo un’indiscrezione lanciata da un noto settimanale, non correrebbe buon sangue tra le due “primedonne” del programma Rai2 condotto da Tiberio Timperi. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

I Fatti Vostri è uno dei programmi di maggior successo di Rai2. La nuova edizione di quest’anno, guidata da Tiberio Timperi, sembra filare alla grande in termini di ascolti, con uno share che si attesta stabilmente intorno al 10%. Eppure potrebbe esserci qualcosa, dietro le quinte del programma, che non sta funzionando a dovere. Secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, infatti, pare che le due "primedonne" dello show, Anna Falchi e Flora Canto, non vadano esattamente d’accordo. Una mancanza di feeling che forse, alla lunga, potrebbe influire anche sui risultati della trasmissione. Vediamo i dettagli.

I Fatti Vostri, le tensioni tra Anna Falchi e Flora Canto

All’apparenza le cose non potrebbero andare meglio. La nuova stagione de I Fatti Vostri su Rai2 sta conquistando l’affetto del pubblico e una notevole fetta di share (intorno al 10%), merito del neoconduttore Tiberio Timperi e del ritorno di Giancarlo Magalli con la sua storica rubrica. E merito anche delle due co-conduttrici, Anna Falchi (già presente da diverse edizioni) e la new entry Flora Canto.

Ma a quanto pare, dietro le quinte della trasmissione le cose non filano così lisce come potrebbe sembrare. Stando a quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi, all’interno della rubrica "Forse non tutti sanno che…", tra le due "primedonne" de I Fatti Vostri non correrebbe affatto buon sangue. "Dietro le quinte degli studi di via Teulada a Roma", rivela Dandolo, "gira voce che Anna non abbia fatto i salti di gioia per l’arrivo della moglie di Enrico Brignano. Come finirà?".

Difficile dirlo, al momento. La Falchi e Flora Canto, almeno davanti alle telecamere di Rai2, sembrano andare d’amore e d’accordo. E in più nessuna delle due ha commentato in alcun modo le indiscrezioni lanciate da Oggi, che restano quindi semplici speculazioni fino a che non verranno presentate prove più concrete. Vedremo allora come evolverà la vicenda.

Potrebbe interessarti anche