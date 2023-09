Magalli a I fatti vostri: tra standing ovation e risposte piccate ai detrattori Il ritorno del celebre conduttore avviene tra gli applausi, ma comincia sicuramente in grande stile. Incalzato dal collega Timperi, fa una delle sue battute ed esagera

Dopo una lunga vacanza dalla televisione di stato, il conduttore Giancarlo Magalli è tornato a fare quello che gli riesce meglio: presentare e dividere il parere del pubblico, in questo caso quello di Fatti Vostri. Il collega Tiberio Timperi (da quest’anno alla guida del programma condotto per anni dal collega) ha anticipato il suo ingresso presentandolo come: "Uno dei personaggi più amati dalla piazza". Magalli aveva dovuto interrompere i suoi impegni nel 2021, dopo 21 anni fatti sicuramente di tanti ottimi risultati raggiunti, ma anche controverse, come quelle che lo videro coinvolto con la co-conduttrice Adriana Volpe, e con cui fu avviata una causa per diffamazione. Da lì in poi il nulla, se non il suo ruolo in un’altra occasione: parliamo del lancio del suo quiz Una parola di troppo. La presenza di un volto storico come il suo stavolta si è fatta sicuramente sentire, calamitando l’attenzione del pubblico e l’affetto degli spettatori presenti in puntata, che lo hanno accolto con applausi e una standing ovation. Vediamo le polemiche che ha scatenato la sua presenza, ma anche l’accoglienza del pubblico.

Cosa è successo in puntata

Non molto tempo fa inviava frecciatine alla Rai commentando gli articoli sulla sua uscita dall’emittente scrivendo: "La riconoscenza della Rai è leggendaria", ora torna di nuovo sotto le sue telecamere. Magalli saluta il pubblico e i nuovi arrivati, prima fra tutti Flora Canto, Che ci sia un po’ di strategia da entrambe le parti? Probabile. Magalli, interpellato da Timperi e Franchi, parla subito del suo stato di salute, raccontando di quando scoprì di avere un linfoma, chiedendo di potersi prendere una pausa dal pubblico e dalle trasmissioni. L’atteggiamento con il regista e ideatore del programma, Michele Guardi, si stava pian piano incrinando. Tanto che a maggio scorso Magalli, reduce dalla battaglia contro un tumore, aveva attaccato Michele Guardì pubblicamente lamentandosi: "Non mi nomina mai, cita solo Castagna e Frizzi, che non ci sono più. Ma se per essere citati da lui bisogna morire mi va bene così.

La risposta di Magalli

I riferimenti al passato del conduttore, ed alle sue vicende personali e professionali non potevano essere ignorati. Tiberio Timperi ha infatti aspettato il momento giusto per fare ulteriori domande a riguardo: "Avevamo fame e sete della tua ironia che qualche volta ha fatto venire il prurito a qualcuno" ha scherzato con il vecchio conduttore. A quel punto l’uomo, con la sua solita battuta pronta, ha semplicemente tagliato corto dicendo: "Se lo grattano". Poi l’ex conduttore è entrato a gamba tesa su quello che si aspetta di fare nel programma: "L’idea è di venire ogni tanto e parlare di qualcosa e allora si è pensato a persone che hanno fatto qualcosa di buono, a cui ogni giorno dovremmo dire grazie. Spesso di queste persone non sappiamo nemmeno i nomi", ha premesso Magalli.

