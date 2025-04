Alessia Mancini rimpiazza Lorella Boccia su Rai 1: cosa farà dopo 5 anni di stop La showgirl torna a condurre un programma sulla rete ammiraglia della Rai dopo un'assenza di ben cinque anni dall'ultima esperienza televisiva su Real Time.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

CONDIVIDI

Nuova avventura televisiva per Alessia Mancini dopo cinque anni di assenza dal piccolo schermo. L’ex velina sarà al fianco di Tinto, pseudonimo di Nicola Prudente, per la terza edizione di Camper in Viaggio, il programma itinerante che va in onda a mezzogiorno su Rai 1.

Alessia Mancini alla guida di Camper in Viaggio insieme a Tinto

A confermare la notizia di Alessia Mancini come co-conduttrice di Camper in Viaggio è stata lei stessa nelle sue storie di Instagram. La neo presentatrice della trasmissione di Rai 1 ha scritto infatti: "Comunque, per la cronaca, sto andando ad incontrare il mio Cocò, finalmente direi. Ma chi è il mio Cocò? Cos’è un Cocò soprattutto? È un co-conduttore. Quindi sto andando ad incontrare Tinto, perché quest’estate lavoreremo insieme. Qualcuno lo sa, qualcuno non lo sa, chi non lo sapeva adesso lo sa. Oggi sono in vena di scioglilingua". La storia social è stata poi subito repostata da Tinto che ha aggiunto la foto di un camper così ha dato l’ennesima conferma della presenza della sua partner alla conduzione della trasmissione itinerante della Rai. Alessia Mancini va così a sostituire Lorella Boccia che era succeduta a Roberta Morise. Per l’ex velina si tratta di un programma nuovo dopo cinque anni dall’ultima conduzione che risale all’epoca della sesta edizione di Junior Bake Off Italia su Real Time insieme a suo marito Flavio Montrucchio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come si sono conosciuti Flavio Montrucchio e Alessia Mancini

Flavio Montrucchio ha conquistato Alessia Mancini durante una puntata de La sai l’ultima? regalandole un mazzo di cento rose rosse. I due si sono sposati l’11 ottobre del 2003 e sono una delle relazioni più durature del mondo dello spettacolo, stando insieme da più di vent’anni. Sul loro amore l’ex velina ha detto durante una puntata di Verissimo: "Tutti questi anni lo testimoniano. Siamo esattamente agli antipodi, una l’opposto dell’altro. E forse è per questo che funzioniamo. Lui è antipatico e io sono simpatica, lui è brutto e io sono bella, lui è disordinato e io sono ordinata, lui è artista e io invece sono quella con i piedi piantati per terra. Ci compensiamo in tante cose". La coppia ha due figli, Mya, nata il 10 aprile 2008, e Orlando, nato l’8 aprile 2015. Prima del secondo figlio i due coniugi hanno dovuto affrontare la perdita di un bambino: un dolore che Alessia e suo marito hanno deciso di affrontare pubblicamente per dare un esempio di forza e coraggio. A proposito di questa esperienza terribile la conduttrice e showgirl ha dichiarato sempre a Silvia Toffanin: "Con Flavio abbiamo superato il dolore di un aborto. Per fortuna, ho imparato a guardare sempre avanti e subito dopo è arrivato Orlando che ci ha dato la grande gioia che aspettavamo e meritavamo".

Potrebbe interessarti anche