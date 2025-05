I Cesaroni 7, Marco si sposa: il mega spoiler fa esplodere le polemiche. Perché Continuano le riprese de I Cesaroni 7, ma nascono già le prime polemiche: a quanto pare, Marco (Matteo Branciamore) convolerà a nozze ma con un'altra donna.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Fonte: Mediaset Infinity

Le riprese de I Cesaroni 7 sono in corso e, inutile nascondere che milioni di persone non vedono l’ora di rivedere sul piccolo schermo la famiglia più simpatica e amata d’Italia. Dopo il lutto che ha sconvolto l’intero cast per la scomparsa di Antonello Fassari (che ne I Cesaroni interpretava il fratello di Giulio, Cesare), Claudio Amendola ha deciso di dedicare l’intera stagione al collega e lo ha anche omaggiato. Ma non è tutto: uno spoiler emerso nelle scorse ore, ha già suscitato tante polemiche: a quanto pare, Marco ha definitivamente detto addio a Eva e Maya e convolerà a nozze con il suo nuovo amore, Virginia. Cos accadrà? Cerchiamo di capirci di più.

I Cesaroni 7, arriva lo spoiler che divide il web: Marco sposa Virginia

Nelle scorse ore, uno spoiler che riguarda I Cesaroni 7, ha ‘infuocato‘ il web, tra polemiche e pareri contrastanti. Al centro di questo vortice c’è Marco, il primogenito di Giulio, poiché, quanto pare, nella nuova stagione si sposerà. Chi pensa che si tratti di Eva o Maya, ci dispiace dirvelo, ma siete completamente fuori strada. Marco, convolerà a nozze con Virginia, una new entry che, sicuramente, rivoluzionerà tutti gli equilibri di una delle fiction più amate d’Italia. Ma tutti, ricordano gli amori del giovane Cesaroni: Marco, Eva e Maya sono stati al centro delle storie d’amore più coinvolgenti della fiction. Marco prima vive un amore proibito con Eva, sua sorellastra, poi una relazione appassionata con la principessa Maya.

La storia con Eva, iniziata nella prima stagione tra le mura di casa, è segnata da ostacoli e tensioni, ma porta alla nascita della piccola Marta, figlia di Marco. I due cercano di costruire una famiglia, ma tra litigi, separazioni e difficili decisioni, si lasciano definitivamente nella quinta stagione. Eva parte per Parigi con la bambina, mentre Marco rimane a Roma, segnato dalla fine di un amore che sembrava eterno. Poi arriva Maya, una principessa italo-inglese che sogna una vita normale, viene assunta come ragazza alla pari e si innamora di Marco, che ricambia nonostante un matrimonio combinato con un altro aristocratico. Alla fine della quinta stagione, Marco sceglie Maya, ma nella settima stagione entra in scena Virginia, nuova fiamma di Marco, con cui si sposerà davvero. I fan restano divisi: c’è chi accoglie Virginia con curiosità e chi spera ancora in un ritorno di Eva.

L’omaggio di Claudio Amendola ad Antonello Fassari

Sul set regna un’emozione palpabile. "È come se ci fossimo fermati solo due mesi fa, gli attori sono arrivati con i personaggi in tasca", ha detto Amendola. Tuttavia, si avverte la tristezza per l’assenza di Antonello Fassari, che Amendola e il cast hanno ricordato con un omaggio sul ciak: "Ciao Antonello".

