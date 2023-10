I Bastardi di Pizzofalcone 4: l'omicidio del fioraio Niola è mistero Cosa succederà all'ispettore Lojacono? Ecco tutte le anticipazioni della seconda puntata della fiction, in onda questa sera su Rai 1.

Torna questa sera su Rai 1, lunedì 30 ottobre 2023, I Bastardi di Pizzofalcone 4 con una nuova entusiasmante puntata, la seconda di questo capitolo. Nel primo episodio della fiction, tratta dalla saga letteraria di Maurizio de Giovanni, avevamo lasciato l’ispettore Lojacono alle prese con terribile sentenza che lo tiene sotto scacco e mette in pericolo la vita delle persone che ama, mentre negli uffici del Commissariato si continua a indagare, sulla scomparsa del collega e non solo.

I Bastardi di Pizzofalcone 4: anticipazioni prima puntata (30 ottobre)

Il secondo episodio della quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, in onda lunedì 30 ottobre su Rai 1, si intitola "Fiori", e ci racconta di un nuovo efferato omicidio che sconvolge il quartiere di Pizzofalcone. Nel suo negozio, su un letto di tulipani, viene ritrovato in una pozza di sangue il noto fioraio Savio Niola. Le indagini si attivano subito battendo ogni pista possibile e impegnando una squadra che sembra essere tornata unita come quella di un tempo. Intanto, la Procura continua ad indagare sulla scomparsa di Lojacono, che secondo alcuni documenti sarebbe collegata a una collaborazione dell’Ispettore con la criminalità organizzata.

Trama, location e cast de I Bastardi di Pizzofalcone 4

Rocco Squillace, un misterioso nemico del passato, ha deciso di vendicarsi e la sua vendetta si abbate sull’ispettore Lojacono, che dovrà vivere sotto la continua minaccia di ritorsioni alla sua famiglia e di morte a sua figlia Marinella. Gli unici uomini di cui veramente si potrà fidare sono i suoi colleghi di Pizzofalcone, che con le loro indagini riusciranno a mettersi sulle sue tracce.

Il set de I Bastardi di Pizzofalcone è stato allestito a Napoli, città in cui è anche ambientata tutta la storia della fiction, soprattutto nel quartiere Montesanto, nel Palazzo Carafa di Santa Severina, e a Largo Sellaria.

Protagonista della serie è Alessandro Gassmann nei panni di Lojacono, mentre nel cast ritroviamo: Tosca D’Aquino, Gianfelice Imparato, Antonio Folletto e Gennaro Silvestro, Carolina Crescentini, Massimiliano Gallo e Simona Tabasco. Assenti, invece, Maria Vera Ratti, e Matteo Martari.

Dove e quando vedere I Bastardi di Pizzofalcone, in Tv e in streaming

I Bastardi di Pizzofalcone 4 andranno in onda su Rai 1 a partire da lunedì 23 ottobre 2023, per 4 prime serate, l’ultima il 13 novembre. Inoltre sarà possibile seguire la serie anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

