I Bastardi di Pizzofalcone 4: il tutto per tutto per salvare Lojacono Ecco tutte le anticipazioni della prima puntata della quarta stagione della fiction con Alessandro Gassmann, questa sera su Rai 1 in prima Tv.

Mara Fratus Giornalista professionista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Pronti per scoprire che fine ha fatto l’ispettore Lojacono? Bene, perché stasera in tv, lunedì 23 ottobre 2023, Rai 1 manderà in onda la prima attesissima puntata della quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone. Quattro nuovi episodi, tutti in prima serata, in cui il pubblico potrà conoscere il destino dell’ispettore e della sua squadra, dopo che nel terzo capitolo della fiction lo avevamo lasciato legato e insanguinato in un posto buio e segreto.

I Bastardi di Pizzofalcone 4: anticipazioni prima puntata (23 ottobre)

La prima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 4, in onda su Rai 1 in prima tv lunedì 23 ottobre, si intitola "Musica" e ci racconta che fine ha fatto l’ispettore Lojacono, svanito nel nulla alla fine della terza stagione, mentre andava a festeggiare il matrimonio di Alex e Rosaria. Mentre la squadra di Pizzofalcone è sconvolta dai dubbi, l’ispettore riceve una terribile sentenza che lo tiene sotto scacco e mette in pericolo la vita delle persone che ama. Negli uffici del Commissariato si continua a indagare, non solo sulla scomparsa del collega, ma anche sull’omicidio della direttrice di una scuola di musica del quartiere.

Trama, curiosità e location della quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone

La trama ufficiale della serie ci parla di Rocco Squillace, un misterioso nemico del passato, che ora ha deciso di vendicarsi: Lojacono è condannato a essere

solo e reietto, accusato di corruzione, senza più la possibilità di contattare le

persone a lui più care. Squillace lo minaccia di ammazzare la figlia Marinella,

se solo si avvicina a lei o ai colleghi di Pizzofalcone. L’ispettore si renderà conto

che gli unici al mondo che potranno dargli una mano sono gli uomini della sua squadra.

La fiction I Bastardi di Pizzofalcone è girata, come sempre, a Napoli, città in cui è anche ambientata la storia. I set che il pubblico vede sul piccolo schermo sono stati allestiti nel quartiere Montesanto, nel Palazzo Carafa di Santa Severina, e a Largo Sellaria.

Il cast

Il cast della serie, capitanato da Alessandro Gassmann nei panni del protagonista Lojacono, è praticamente lo stesso della terza stagione, per cui ritroveremo: Tosca D’Aquino, Gianfelice Imparato, Antonio Folletto e Gennaro Silvestro, Carolina Crescentini, Massimiliano Gallo e Simona Tabasco. Assenti, invece, Maria Vera Ratti, e Matteo Martari.

Dove e quando vedere I Bastardi di Pizzofalcone, in Tv e in streaming

I Bastardi di Pizzofalcone 4 andranno in onda su Rai 1 a partire da lunedì 23 ottobre 2023, per 4 prime serate, l’ultima il 13 novembre. Inoltre sarà possibile seguire la serie anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

