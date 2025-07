Johnny Depp è irriconoscibile ed inquietante nei panni di Mr. Hyde: il trailer Johnny Depp torna protagonista, stavolta nei panni del folle ed inquietante Mr. Hyde: l'attore nel trailer di Hyde di Ridley Scott

Johnny Depp è pronto a fare il suo ritorno con un nuovo personaggio che potrebbe aggiungersi alla lunga lista di successi della sua carriera. L’attore, noto per aver le sue interpretazioni iconiche di personaggi fantastici, ha pubblicato su Instagram un primo teaser trailer di Hyde, graphic novel che lo vede nei panni del folle alter ego del Dr. Jekyll.

Johnny Depp è folle Mr. Hyde nel primo trailer del progetto

Parliamo, chiaramente, del personaggio tratto dal celebre romanzo di Robert Louis Stevenson, Lo strano caso del Dr. Jekyll & Mr. Hyde, da cui l’iconico Ridley Scott ha tratto la sua versione e ha scelto proprio Johnny Depp come perfetto interprete del protagonista. La storia, d’altronde, è ambientata quando Hyde ha già distrutto il suo alter ego, ed è ora determinato a creare altre creature come lui. Per questo, nei bassifondi di una Londra vittoriana, l’inquietante personaggio cerca di sperimentare un siero che possa aiutarlo nella realizzazione di questo tremendo progetto.

Nel trailer, che è più una vera e propria scena intera del progetto, vediamo Johnny Depp tanto irriconoscibile quanto inquietante nelle vesti di Hyde che, nel suo laboratorio, cerca appunto di creare questa pozione, sperimentandola poi su sé stesso. Ne consegue una serie di allucinazioni e visioni allarmanti.

Le parole dell’attore

È stato lo stesso Depp a pubblicare il trailer attraverso il suo profilo Instagram. L’attore ha accompagnato queste prime immagini ad una riflessione personale, attraverso la quale si è detto entusiasta di far parte del progetto e della visione del regista. "Da ragazzo portavo sempre con me un piccolo libro rilegato in pelle di Dr. Jekyll & Mr. Hyde nella tasca posteriore dei pantaloni", ha scritto l’attore nel suo post. Così ha aggiunto: "Entrare nel mondo di Robert Louis Stevenson, essere accolto nella visione di Ridley Scott… ed esplorare questo personaggio è follia e magia! Spero che vi piaccia, gente".

Altri film basati sul romanzo e dove vederli

Se siete interessati a recuperare film basati sul romanzo di Stevenson, sappiate che tante sono le trasposizioni arrivate al cinema o in TV. Per citarne alcuni: il film del 1920 Il dottor Jekyll e Mr. Hyde (in streaming su Prime Video); o ancora Barbara, il mostro di Londra, in cui il protagonista è una donna (in streaming su Prime Video); Mary Reilly (che racconta della governante del dottore, disponibile per il noleggio su Prime Video e Rakuten TV); e ancora Dr. Jekyll e Mr. Hyde: sull’orlo della follia del 1989, sempre disponibile su Prime Video.

