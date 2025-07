Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo 2 arriva su Disney+ prima del previsto: la data d'uscita Annunciata la data d'uscita di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo 2, la seconda stagione dell'amata serie debitterà su Disney+ prima del previsto

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Disney+

CONDIVIDI

Arrivano importanti notizie per i fan di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Disney+ ha finalmente annunciato la data d’uscita della stagione 2 della serie, fissata per il 10 dicembre. Dopo le voci delle ultime settimane, è dunque arrivata la conferma che mancano pochi mesi al debutto dei nuovi episodi, che arriveranno anche con una settimana d’anticipo rispetto a quella che è stata l’uscita della prima stagione.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo 2 in uscita su Disney+: cosa accadrà nella nuova stagione

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo 2 è stata annunciata nel 2024, pochi mesi dopo l’uscita della prima stagione. Si prevede che seguirà il secondo libro della serie best-seller di Rick Riordan, Il mare dei mostri. Nel romanzo, Percy Jackson (interpretato da Scobell) si reca sull’isola di Circe con la sua amica Annabeth Chase (interpretata da Jeffries) per cercare di procurarsi il leggendario Vello d’Oro, nella speranza che possa salvare sia il Campo Mezzosangue che l’albero magico che lo protegge. Altrove, l’ormai malvagio Luke Castellan (interpretato da Charlie Bushnell) lavora per far rivivere il titano Crono, e Grover Underwood (Aryan Simhadri) scompare misteriosamente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Questa sarà la seconda volta che il celebre romanzo è adattato, poiché è stato già trasformato in un film nel 2013, con Logan Lerman nel ruolo di Percy Jackson, Brandon T. Jackson in quello di Grover Underwood e Alexandra Daddario in quello di Annabeth Chase.

Il cast della seconda stagione

Parlando, invece, della serie TV, oltre a Scobell, Jeffries, Bushnell e Simhadri Dior Goodjohn (che interpreta Clarisse La Rue), nel cast della seconda stagione troveremo: Virginia Kull nei panni di Sally Jackson; Glynn Turman come Chirone/Mr. Brunner; Jason Mantzoukas sarà invece Dioniso/Mr. D. Infine Toby Stephens sarà nelle vesti di Poseidone e Lin Manuel Miranda in quelle di Hermes. A loro si uniranno Tamara Smart, Daniel Diemer, Andra Day e Timothy Simons. È prevista anche la partecipazione di Courtney B. Vance, che sostituirà Lance Reddick nel ruolo di Zeus, tragicamente scomparso nel 2023 all’età di 60 anni.

Potrebbe interessarti anche