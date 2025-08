Margot Robbie e Ryan Gosling di nuovo insieme dopo il successo di Barbie: in arrivo il prequel di Ocean's Eleven I due attori si ritroveranno di nuovo insieme sul set del film che racconterà ciò che è accaduto prima della celebre saga: quando e dove vederli.

Ecco una notizia che in molti aspettavano da tempo: la coppia Margot Robbie e Ryan Gosling, che ha portato a un successo incredibile il film Barbie, sta per tornare sul grande schermo. I due attori lavoreranno insieme ad un nuovo film, e non uno qualunque, ma il prequel dell’iconica saga di Ocean’s Eleven nata nel 2001 grazie al regista Steven Soderbergh: scopriamo di più.

Ryan Gosling e Margot Robbie nel prequel di Ocean’s Eleven

Ebbene sì, il regista Lee Isaac Chung riporterà Ryan Gosling e Margot Robbie sullo stesso set per le riprese del nuovo film prequel della saga di Ocean’s Eleven. I due attore interpreteranno i genitori di Danny Ocean, il personaggio interpretato da George Clooney nella saga originale. Questo progetto cinematografico, infatti, racconterà come i due coniugi hanno insegnato ai loro figli Danny e Debbie l’arte di derubare i ricchi. Il tutto ambientato durante il Gran Premio di Monaco del 1962.

Margot Robbie e Ryan Gosling, il clamoroso successo di Barbie

Gli attori Margot Robbie e Ryan Gosling sono apparsi per la prima volta insieme nel film Barbie, interpretando rispettivamente Barbie e Ken. La pellicola, uscita nelle sale cinematografiche nel 2023, ha ottenuto un successo clamoroso posizionandosi al primo posto del botteghino statunitense con un incasso di oltre 155 milioni di dollari solo nel primo fine settimana.

Il primo adattamento cinematografico in live action di Barbie ha letteralmente conquistato tutti, merito indubbiamente di una storia ben scritta, dell’ottima regia di Greta Gerwig, e del cast eccezionale. Attualmente il film Barbie è disponibile in streaming su Prime Video, Netflix, TIM Vision, Rakuten TV, Apple TV e Google Play Film.

Dove vedere la saga di Ocean’s Eleven in streaming

La storica saga con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts e Andy García si compone attualmente di tre film: Oceans’s Eleven, Ocean’s Twelve e Ocean’s Thirteen, tutti attualmente disponibili in streaming su Prime Video, Netflix, Now, TIM Vision, Google Play Film, Apple TV, Rakuten TV e CHILI.

Film seguiti poi da Ocean’s 8, lo spin-off del 2018 completamente al femminile con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway e molte altre attrici di grande successo. Anche in questo, è possibile vederlo in streaming su Prime Video, Netflix, TIM Vision, Apple TV, CHILI e Rakuten TV. A tutto questo, molto presto (anche se ancora non c’è una data di uscita ufficiale) andrà quindi ad aggiungersi un capitolo precedente, che vedrà tra i protagonisti anche Margot Robbie e Ryan Gosling.

