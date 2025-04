Guendalina Tavassi terrorizza i fan, l'intervento in ospedale per un cambiamento totale: "Situazione peggiorata" Un intervento delicato alle corde vocali e una settimana di silenzio: Guendalina affronta l'operazione con il sorriso e un improvvisato "linguaggio dei segni".

Chi conosce Guendalina Tavassi sa che il silenzio non fa proprio per lei. È una che parla tanto, sempre, e che con una battuta riesce a smorzare qualsiasi tensione. Ma stavolta è stata costretta a fare una pausa. Una pausa vera, di quelle in cui non puoi parlare né bisbigliare. E per una come lei non sarà una passeggiata.

L’operazione e la scelta di parlarne

Guendalina ha deciso di affrontare un problema che la tormentava da tempo: dei noduli alle corde vocali che l’hanno sempre resa un po’ afona. Col tempo, però, la situazione si è aggravata: "Sono sempre stata un po’ afona, ma con gli anni la situazione è peggiorata sempre di più, fino ad arrivare a non riuscire più a finire una frase per l’affanno. Avevo dei noduli alle corde vocali, di cui uno grande come un fagiolo che il mio dottore ha asportato. Adesso sto benissimo, ma ahimè’ e buon per voi tutti, non potrò parlare per una settimana, neanche bisbigliare", ha spiegato in un video pubblicato poco prima dell’intervento. Così si è fatta coraggio e ha deciso di operarsi.

Il silenzio obbligato e la risposta ironica

L’operazione è andata bene, ma come dicevamo ora viene il difficile: una settimana intera senza parlare. Un incubo per chiunque sia abituato a comunicare di continuo, figuriamoci per Guendalina. Lei però ha preso la cosa con filosofia e, come sempre, con tanta ironia. Ha detto di aver imparato il linguaggio dei segni, ma ovviamente a modo suo, come il "Gesto dell’ombrello", che ha già fatto sorridere tutto il web.

Guendalina Tavassi e gli audio pre-registrati col marito

Per non lasciare i suoi familiari senza le sue "perle", ha anche registrato degli audio da far partire all’occorrenza. Frasi come "Te meno, te gonfio, vai a fare i compiti immediatamente" non potevano certo mancare. E accanto a lei, come sempre, c’è suo marito Federico. Si è fatto vedere anche in clinica, tra scherzi, coccole e una rosa con dedica. Insomma, il suo supporto non manca mai.

La convalescenza di Guendalina

Adesso non resta che aspettare. Guendalina tornerà a parlare presto, forse con una voce nuova, ma sicuramente con la stessa verve di sempre. Riuscirà davvero a stare zitta per sette giorni? Difficile a dirsi. Ma se c’è una cosa sicura, è che anche il silenzio, con lei, fa comunque rumore.

