Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, l’ammissione choc del fratello di lei: “Non c’è crisi, ma…”. Cosa succede I due ex gieffini si sarebbero lasciati, stando a quanto confermato anche dalla madre dell'influencer. Eppure, recenti dichiarazioni adesso sembrano complicare il quadro.

Nuovi tasselli si aggiungono al ‘puzzle’ della strana relazione tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Uniti dai tempi del Grande Fratello, i due hanno proseguito la frequentazione anche dopo l’esperienza nel reality Mediaset. Ma già un anno fa, Sergio e Greta avevano dato segnali di un allontanamento (forse voluto da entrambe le parti). Poi vari tira e molla, finchè la mamma di Greta, di recente, non ha confermato la fine della relazione durante una live su TikTok. A questo dettaglio, si sono poi aggiunte le dichiarazioni del fratello della Rossetti, Josh. Che nel programma condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio ha svelato retroscena finora inediti. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, le dichiarazioni choc del fratello di lei

Ai microfoni del programma di Giada Di Miceli, su Radio Radio, è intervenuto di recente Josh Rossetti. "Non è un momento di crisi", ha spiegato il fratello di Greta, "magari è uno di quei picchi verso il basso delle relazioni. Si sa che le relazioni sono un elastico, come una fisarmonica. Si aprono, si chiudono, il fuoco si accende, si spegne. Una relazione è fatta di queste cose, magari è un semplice momento dove la fiamma è piccolina, ha bisogno di essere alimentata. Capita, comunque siano umani, succede questa cosa nella vita, nelle relazioni di ognuno di noi".

Poi Josh ha anche aggiunto un dettaglio sulla sorella: "Greta sta bene, l’ho sentita anche prima, sta assolutamente bene. Questa cosa non l’abbiamo affrontata parlandone, diciamo che se fosse successo qualcosa sarebbe stata la prima a parlarmene. È mia madre che lancia le bombe? Ma a lei piace, lei prende per i fondelli un po’ il pubblico. Le piace lanciare le bombe, fare questi sketch qua".

"La vita è così, le relazioni sono così", ha poi concluso Josh Rossetti parlando di Greta e Sergio, "se si era trasferito? No, su e giù, su e giù. Sì, vivevano nella maniera in cui si vive una coppia a distanza. Ognuno ha i propri impegni lavorativi…Perché non sono andati a convivere dopo un anno? Queste sono cose loro. Sì a me lui è simpatico, io e lui facciamo musica insieme, lavoriamo insieme musicalmente parlando. Abbiamo lanciato tre singoli. C’è un’amicizia fra di noi, assolutamente".

Le parole della madre di Greta Rossetti e la conferma social sulla crisi

Ancora prima di Josh Rossetti – che in sostanza ha parlato di crisi ‘risolvibile tra Greta e Sergio D’Ottavi – era intervenuta online la madre dell’ex gieffina. Marcella Bonifacio aveva infatti sganciato la ‘bomba’ durante un recente diretta social. Confermando in sostanza la fine della storia d’amore. Un dettaglio, questo, che non è sfuggito ai fan, come testimonia anche la recente segnalazione riportata su Instagram dall’esperta di gossip Deianira Marzano. "Marcella in una live TikTok ha confermato che tra Sergio e Greta è finita. Sono rimasti amici", si legge tra le stories della Marzano.

Ora, però, occorrerebbe fare chiarezza una volta per tutte. Perché le dichiarazioni della madre e del fratello di Greta parlano di crisi, è vero. Ma in modi contrastanti. Per Josh lo strappo sarebbe riducibile. Per Marcella, invece, l’amore con Sergio D’Ottavi si sarebbe già evoluto in amicizia. E tra le due versioni c’è davvero una bella differenza.

