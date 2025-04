Mentre ci avviciniamo sempre di più alle data di partenza del reality, che potrebbe iniziare il 7 maggio per sopperire alle carenze di The Couple, emergono i primi nomi dei naufraghi.

Fonte: Mediaset Infinity 1 /10 Patrizia Rossetti Tra i volti praticamente confermati tra i naufraghi della prossima edizione dell'Isola dei Famosi troviamo Patrizia Rossetti, una storica conduttrice televisiva italiana, nota soprattutto per programmi come Buona Domenica e per aver presentato il Festival di Sanremo negli anni ’80. Con una lunga carriera alle spalle, è apprezzata da un vasto pubblico.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /10 Teresanna Pugliese Altro volto noto ormai quasi ufficiale è Teresanna Pugliese, che si è fatta conoscere come tronista e poi corteggiatrice a Uomini e Donne, diventando un volto amatissimo del programma di Maria De Filippi. Successivamente ha partecipato ad altri reality e talk show, consolidando la sua popolarità nel mondo dello spettacolo.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /10 Antonella Mosetti Prossima alla conferma troviamo anche Antonella Mosetti, diventata famosa negli anni ’90 come uno dei volti più amati di Non è la Rai, programma cult di Gianni Boncompagni. Negli anni ha continuato a lavorare tra televisione e spettacolo, partecipando anche al Grande Fratello Vip nel 2016 insieme alla figlia Asia.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /10 Nunzio Stancampiano Si vocifera possa partecipare anche Nunzio Stancampiano. Il giovane ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nella sezione danza, distinguendosi per il suo stile e la forte presenza scenica. Dopo il talent, ha continuato a lavorare come ballerino professionista.

Fonte: Mediaset Infinity 5 /10 Cristina Plevani Spazio anche per Cristina Plevani, entrata nella storia della televisione italiana vincendo la prima, indimenticabile edizione del Grande Fratello nel 2000. Il suo percorso nella casa, tra emozioni e dinamiche di gruppo, l’ha resa uno dei personaggi simbolo del reality.

Fonte: Raiplay 6 /10 Serse Cosmi Ma abbiamo anche Serse Cosmi, un allenatore di calcio conosciuto tanto per le sue capacità tattiche quanto per il suo carattere passionale. Ha guidato squadre importanti in Serie A, come il Perugia e il Genoa, conquistando il pubblico per la sua genuinità.

Fonte: Mediaset Infinity 7 /10 Loredana Cannata Si vocifera che vedremo anche Loredana Cannata, attrice versatile che ha lavorato sia in cinema che in teatro, recitando in film di grandi registi come Paolo Sorrentino e Ferzan Özpetek, conquistando critica e pubblico con il suo talento.

Fonte: Canale ufficiale Youtube di Angelo Famao 8 /10 Angelo Famao La quota super giovanile potrebbe essere data da Angelo Famao, giovane cantante neomelodico che ha conquistato una larga fetta di pubblico grazie a canzoni romantiche e melodie coinvolgenti. Molto seguito soprattutto nel Sud Italia, è diventato un idolo per tanti ragazzi.

Fonte: Raiplay 9 /10 Paolo Vallesi Altro nome tra quelli che circolano è quello di Paolo Vallesi, cantautore diventato famoso all’inizio degli anni nel 1901 grazie alla sua vittoria a Sanremo Giovani con il brano Le persone inutili. L’anno dopo, il successo La forza della vita arrivò terzo al Festival di Sanremo. Dopo alcuni anni di grande popolarità, Vallesi ha trascorso un periodo nell'ombra, senza però mai smettere di scrivere.