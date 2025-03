Grande Fratello, le pagelle: Shaila ritrova l'amor proprio (8), Lorenzo esagera (3), Signorini finalmente diretto (7) Nella puntata del 27 febbraio non mancano drammi di varia natura con Lorenzo, Shaila e Helena, mentre Signorini è tornato più in forma che mai: le pagelle

La trentacinquesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 giovedì 27 febbraio 2025, parte con un blocco dedicato a Shaila Gatta e Helena Prestes, come sempre in competizione nella casa. La modella brasiliana è anche protagonista di un confronto acceso con Zeudi Di Palma, arrabbiata ancora una volta perché Helena ha messo in dubbio la sua bisessualità e parlato della madre, definendo l’incontro della scorsa settimana "uno show". Signorini rimprovera Lorenzo Spolverato per i suoi atteggiamenti inopportuni e poi si concentra sulla relazione "tossica" tra quest’ultimo e Shaila, che svela di aver lasciato Lorenzo in accordo con il gieffino e infatti sceglie di continuare il suo percorso da sola per un po’. Non manca un blocco su Amanda Lecciso: nella scorsa puntata ha scelto per il televoto flash tutto femminile Stefania Orlando al posto di Mariavittoria Minghetti e questa decisione ha scatenato le polemiche nella casa.

Al termine della puntata conosciamo il fratello di Javier Martinez, giunto nella casa per fare una sorpresa al pallavolista, e ascoltiamo l’ennesimo confronto tra Lorenzo e Iago Garcia per poi scoprire chi è il nuovo eliminato di questa edizione del GF: Amanda Lecciso. Ecco le nostre personalissime pagelle della puntata del 27 febbraio 2025 di Grande Fratello (qui trovate il riassunto della diretta con televoto, nomination e motivazioni).

Grande Fratello, puntata 27 febbraio 2025: le pagelle

Tommaso Franchi giusto, voto 9: vogliamo premiare anche Tommaso per aver detto ciò che pensava riuscendo a separare nettamente il gioco dalla sua relazione con Mariavittoria Minghetti per difendere Amanda Lecciso, un gesto che gli fa onore considerando che il suo ragionamento è anche sensato e che quindi ha solo cercato di essere onesto e giusto con chi aveva di fronte. Ci riferiamo al momento in cui Tommaso ha detto ad Amanda che nominare qualcuno al televoto eliminatorio è più grave che non scegliere una persona per il televoto flash volto a decretare un finalista. E ha ragione: con il primo rischi di mandare a casa un concorrente (come è accaduto), con il secondo tipo di voto invece questa possibilità non c’è. Insomma, Tommaso ha detto quello che pensava come sempre, senza fare scelte di comodo o scontante, dimostrando inoltre di avere una forte personalità e pensare con la propria testa.

Cesara Buonamici sul pezzo, voto 8: "C’è l’amore ma c’è anche il rispetto, non te lo dimenticare. E io non sempre ho visto rispetto da parte di Lorenzo. Questa infinita serie di cambiamenti sfinirebbero qualunque donna" ha detto l’opinionista a Shaila parlando della sua relazione con Spolverato. Un commento che per noi è il più azzeccato e apprezzabile della serata (ma anche dell’intera edizione) per quanto obiettivo e vero. Oggi la Buonamici ha dimostrato di avere le idee più chiare di cosa stia accadendo nella casa ed è per questo che vogliamo promuoverla.

Shaila Gatta ritrova un po’ di amor proprio, voto 8: finalmente, dopo varie liti pesanti con Lorenzo, Shaila ha deciso di prendersi un po’ di tempo e stare lontana dal suo ‘ex’, e ciò che più ci ha convinto a metterla nei ‘top’ della serata è il fatto di essere rimasta coerente col suo pensiero iniziale quando Signorini l’ha messa davanti a un bivio: raggiungere Lorenzo in Mystery e perdonarlo oppure tornare in salone da sola. Lei ha scelto la seconda opzione, chiarendo però di amare ancora Lorenzo, ma di voler pensare a sé. Che sia vero o meno questo amore a noi poco interessa, è il fatto di non aver ceduto al sentimento, come accaduto invece altre volte, a farci pensare che qualcosa in lei stia cambiando davvero e che possa tornare ad amarsi come all’inizio del GF. La speranza, infatti, è quella di vederla camminare sulle proprie gambe senza stare dietro alle esigenze di terzi: aiutare va bene, anzi è lodevole, ma fino ad un certo punto.

Alfonso Signorini pungente, voto 7: oggi il conduttore era in forma, pungente come poche altre volte nel corso di questa edizione. Si è un po’ perso verso la fine della puntata, mostrando un video di Zeudi per indagare sull’orientamento sessuale della ragazza, un fatto che non abbiamo gradito perché, a nostro avviso, inopportuno. Però, durante la serata, ha sparato a zero su tutti, a partire da Beatrice Luzzi, dicendole "Mi sembra che tu sia un po’ prevenuta" durante la discussione su Shaila e Helena. Oppure nel blocco dedicato a Lorenzo e Shaila, dove il modello resta senza parole per un attimo vedendo la sua ‘ex’ ragazza (sì, si sono lasciati ed era ora che accadesse) sullo schermo: "Dopo tutto quello che vi siete detti, adesso la vedi e ‘oddio non so cosa dire’" dice a Lorenzo. Questa sera, poi, ha parlato in maniera diretta e chiara con tutti, anzi contro tutti: il rimprovero a Lorenzo per i suoi atteggiamenti inappropriati nei confronti di Shaila (e non solo) non si è fermato a un piccolo consiglio, ma ha una riflessione più ampia che ha riguardato anche il rispetto verso i telespettatori, non solo nei confronti di Shaila. Alla fine non c’è stata nessuna squalifica, ma se non altro l’argomento è stato affrontato appieno, senza risparmiare Lorenzo come accaduto in passato o farlo passare per ‘santo’, o ancora peggio giustificarlo. Bene così, finalmente Signorini è tornato.

Mariavittoria Minghetti infantile, voto 4: arrabbiarsi con Amanda Lecciso tanto da nominarla per non averle dato la possibilità di diventare uno dei finalisti dell’edizione alla prima occasione (nemmeno è l’ultima) nella scorsa puntata è un atteggiamento immaturo che denota una certa incapacità ad accettare le scelte altrui, un fatto che notiamo ancora di più in diretta, dove si è seduta distante da Tommaso solo perché si è detto d’accordo con Amanda. Più infantile di così… Poi si erge a vittima quando è stata lei la prima a parlare male della Lecciso durante i ‘bassi’ della loro amicizia.

Helena Prestes dirompente ma eccessiva nei modi, voto 4: dove trovi tutta questa energia ancora non l’abbiamo capito, ma talvolta è così travolgente da risultare fastidiosa: le costanti urla quando si confronta con gli altri e la mania di interrompere tutti per far valere il proprio pensiero (basti pensare alla discussione con Zeudi) la rendono ancora più insopportabile. Poi che sia un’abile giocatrice è palese, ma questo atteggiamento alla lunga è stancante e noioso. Non si può pensare di essere sempre nel giusto – lo stesso vale per Iago Garcia – e attaccare a sproposito appena qualcuno apre bocca, non è più una giustificazione sentirsi vulnerabile: sarebbe anche ora di crescere e ascoltare le opinioni degli altri, cercare di comprendere. E poi tirare in ballo sempre gli stessi argomenti…. che noia.

Lorenzo Spolverato esagerato e incoerente, voto 3: Lorenzo prima dice che i certi momenti, quelli in cui ‘va in down’, ha bisogno di spazio e poi si lamenta perché Shaila non è andata a consolarlo quando l’ha visto piangere. "Io non so come comportarmi con lui" dice, giustamente, la Gatta visto che solo due puntate fa lui aveva affermato di aver bisogno di stare da solo quando qualcosa non va. A nostro avviso, è tutta questione di clip: il modello ha notato che nello show ha cominciato ad avere pochissimo spazio e si è dato all’esagerazione, lanciando cuscini (e altro) e sfogandosi poi con Shaila, come sempre. Ma ciò che rende tutto questo surreale è che Lorenzo continua a sostenere che sta migliorando di giorno in giorno, quando invece ripete gli atteggiamenti (sbagliati ed eccessivi) per cui è stato ripreso più volte.

