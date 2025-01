Grande Fratello, Lorenzo e Shaila in crisi: "Mi sono rotto di cog*ioni". Poi Lecciso si sente offesa da Cherubini Nuove crisi al GF: Shaila e Lorenzo hanno litigato pesantemente e il modello ha minacciato di lasciare lo show, mentre Amanda e Bernardo sono ai ferri corti

Il Grande Fratello regala sempre dinamiche inattese, anche dopo le puntate in diretta condotte da Alfonso Signorini. A condividere alcuni momenti inediti sono spesso i fan più fedeli del reality show di Canale 5, che sui social condividono video di liti e li commentano portando tali fatti all’attenzione di un pubblico più vasto. Questa volta i protagonisti delle due ‘crisi’ sono Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che durante la scorsa notte hanno dato vita a una discussione udibile fino al giardino della casa, e Amanda Lecciso e Bernardo Cherubini, il quale nel corso di una festa si sarebbe avvicinato un po’ troppo alla gieffina mancandole così di rispetto. La diretta interessata si sarebbe offesa e avrebbe abbandonato la festa di punto in bianco. Ecco cosa è successo nella scorse ore dentro la casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello: la lite tra Shaila e Lorenzo

Dopo una serie di liti e chiarimenti, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembravano aver ritrovato un po’ di pace, ma la scorsa notte, improvvisamente, è scoppiata una lite che gli autori del programma hanno preferito censurare. Dai video condivisi su X (ex Twitter), infatti, è possibile sentire solo le voci dei diretti interessati, le cui grida però sono arrivate fino a Chiara Cainelli e Emanuele Fiori che in quel momento si trovavano nel giardino del Loft. Un altro filmato invece mostra Lorenzo, visibilmente nervoso, che in cucina dice: "Devo tirare due cartelle al muro, vado in bagno". Lo vediamo poi entrare in bagno prima di sentire una serie di rumori riconducibili a dei pugni tirati con forza contro la parete. Dopo il trambusto, arriva Eva Grimaldi che spaventata chiede: "Oddio, ma che sta succedendo? Io ho paura qui." Pamela Petrarolo spiega ai coinquilini cosa è successo: "Lorenzo si è dovuto sfogare, ha preso a pugni il muro. Ha avuto un crollo, ha litigato con Shaila."

Una volta uscito dal bagno, Lorenzo ribadisce energicamente il desiderio di lasciare il reality show: "Io me ne vado, così mi tolgo da questo teatrino. Mi sono rotto i co*lioni. Basta, me ne vado davvero". In un altro video condiviso sui social, Eva Grimaldi, vedendo Shaila in difficoltà dopo la lite, le dice: "Quando è così deve essere aiutato", e la Gatta confessa: "Pensavo di essere per lui una fonte di leggerezza..." La Grimaldi però sottolinea: "No, non si accetta ancora di più, dopo una litigata del genere poi". In un secondo momento, la Gatta si sfoga: "Io ero aperta a condividere le sue insicurezze, ma non vuole. Io mollo, anche perché questa al Grande Fratello è la sua opportunità, ma anche la mia. Non posso annullarmi per lui. Se quando siamo soli stiamo meglio, allora è meglio chiudere."

Cosa è successo tra Amanda e Bernardo

Per quanto riguarda il problema tra Amanda Lecciso e Bernardo Cherubini, tutto sarebbe iniziato alla festa tenutasi sabato scorso nella casa: la gieffina stava ballando insieme agli altri coinquilini quando Bernardo le si è avvicinato da dietro facendola spaventare. Dopo aver urlato, Amanda ha abbandonato la festa e si è diretta da sola nel giardino, dove vi è rimasta per un po’. Il motivo sembrerebbe essere legato alle troppe libertà che spesso si concede il concorrente con lei.

