Grande Fratello, un vip scappa e rischio chiusura anticipata: è caos dopo lo scontro folle tra Helena e Jessica Gli strascichi della durissima lite tra le due gieffine potrebbero portare allo stop del programma: cosa sta succedendo

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Le conseguenze dell’assurda lite di ieri sera tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi dentro la Casa del Grande Fratello non tardano ad arrivare. E dopo la vergognosa scena a cui il pubblico ha assistito, con Morlacchi che discuteva con la brasiliana, arrivata addirittura a tirarle un bollitore contro, rischiando di farle davvero male, se non fossero intervenuti due coinquilini a far andare il lancio in altra direzione. Ora il reality è piombato nel caos.

Grande Fratello verso la chiusura? La lite folle tra Helena e Jessica fa tremare Signorini

Arriva infatti in queste ore la notizia, riportata da Dejanira Marzano di un personaggio notissimo che, fino a ieri, secondo la blogger, sarebbe stato in procinto di entrare nella Casa di Cinecittà, ma dopo quando accaduto, avrebbe scelto di rinunciare alla sua partecipazione al reality. Scrive infatti la Marzano su Instagram: "Retroscena esclusivo dal Grande Fratello: era stato contattato un personaggio famosissimo, praticamente già pronto per entrare nella Casa. Ma, dopo gli ultimi eventi, sembra che abbia deciso di rinunciare". Non basta però, perché la influencer di gossip aggiunge poi un’altra notizia, ovvero: "Grande Fratello, si vocifera una chiusura anticipata".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Insomma, l’exploit di ieri sera mette in discussione tutta questa edizione del reality che rischia di fermarsi ben prima di quanto previsto dagli autori. Certamente Alfonso Signorini, la sua squadra, e forse anche i piani alti di Mediaset non potranno ignorare i fatti accaduti ieri e sono dunque attesi provvedimenti, vedremo di quale entità. Se il clima nella Casa rimane piuttosto teso, tanto che Helena sarebbe stata separata dagli altri coinquilini e messa a dormire nella stanza che fu di Clayton Norcross, fuori, sui social, la situazione è incandescente.

Il pubblico si è da subito spaccato davanti alla folle scena a cui ha assistito, ma incredibilmente in molti si sono schierati con Helena e tra questi, l‘ex gieffina Nikita Pelizon, che dal suo profilo X ha condannato le continue provocazioni messe in atto, a suo dire da Jessica contro l’amica, scrivendo: "In una grotta, se la goccia cade sempre sullo stesso punto si crea una stalagmite. La stalagmite non si crea da sola. Se la goccia sono parole insistenti e pesanti, non giustifico il "lancio" della stalagmite, ma SI MERITA ZERO DIFESA LA GOCCIA".

Intanto, dal profilo Instagram dedicato a Jessica Morlacchi appaiono stories che affermano che la famiglia della ex cantante dei Gazosa ha annunciato che prenderà provvedimenti e invocato la squalifica della brasiliana, in una successiva viene caricato un video che mostra la cena dentro la Casa del Gf, con Jessica che cerca di prendere un pezzo di pane dal cestino tenuto in mano da Helena, che glielo toglie da davanti all’ultimo secondo. Con il testo in sovraimpressione che recita: "Inizia Helena a provocarla, negando il pane a Jessica!" per poi continuare con il video completo.

Potrebbe interessarti anche