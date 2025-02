Grande Fratello, le pagelle: Anna Pettinelli (7) asfalta Chiara e Alfonso (4), Stefania Orlando ne ha abbastanza (8) Nella puntata del Gf del 17 febbraio Stefania Orlando, con una alleata a sorpresa, ha la meglio su Alfonso e Chiara, mentre la sorpresa di Iago commuove lui e il pubblico: le pagelle

Nuova diretta del Grande Fratello lunedì 17 febbraio 2025. Nella lunga serata guidata da Alfonso Signorini, non sono mancati i confronti di fuoco. Al centro della puntata soprattutto la coppia Chiara e Alfonso, con il loro scontro con Stefania Orlando, ma anche con Mariavittoria. Alfonso ha affrontato anche un confessionale, con cui Signorini ha provato a mettere in luce un’altra faccia del ragazzo, raccontando che ha perso il padre a 12 anni, e poi di essersi allontanato dall’ambiente dov’era cresciuto.

Durante la serata, anche Iago ha messo in mostra un altro lato di se stesso, grazie alla sorpresa che gli ha fatto la mamma. Sorpresa anche per Stefania Orlando: nella Casa del Grande Fratello infatti, è piombata Anna Pettinelli che, oltre ad abbracciare l’amica e a sostenerla, ha fatto letteralmente neri i suoi "nemici", Chiara e Alfonso. Confronto di fuoco anche tra le due coppie rivali: Shaila e Lorenzo e Javier e Helena (Leggi qui il recap completo della puntata).

Ecco le nostre pagelle della puntata del 17 febbraio 2025 del Grande Fratello.

Grande Fratello, 17 febbraio: le pagelle

Stefania Orlando, la pazienza ha un limite, voto: 8 Stefania Orlando, stasera dimostra di essere una signora e anche una donna intelligente, e quando tende la mano a chi per l’ennesima volta risponde in modo maleducato capisce che è tempo perso. Stefania infatti vuole mandare un messaggio di distensione al momento delle nomination a Chiara che, però, o non lo capisce, o non è abbastanza sveglia per comprendere che in questo modo le sta dando un’occasione per far dimenticare il pessimo comportamento avuto fino adesso: "La nomino, ma spero che riusciremo a trovare un momento per confrontarci da sole, io e te" dice Orlando. La ragazza però brontola qualcosa, le risponde storta e lei, giustamente ci ripensa: "Allora guarda, visto che fai l’altezzosa, ti nomino e basta", decide. Applausi dallo studio.

Iago mostra il suo volto più tenero, voto: 8. Un bel momento della puntata del Grande Fratello di lunedì 17 febbraio è sicuramente quello della sorpresa fatta a Iago, con l’arrivo della madre in studio. Un’occasione per far sì che l’attore si apra parlando un po’ più di sé e della sua famiglia, ricordando il padre scomparso recentemente ma anche le ribellioni da adolescente e il rimpianto per una lite che lo ha tenuto a lungo lontano dal fratello, fino al tenerissimo abbraccio con la mamma che racconta appunto, il lato meno evidente del figlio, considerato da tutti nella casa, come lo definisce Alfonso Signorini "uomo tutto d’un pezzo".

Anna Pettinelli asfalta "Miss e Mr Arroganza", voto: 7. Direttamente da Amici, il ciclone Anna Pettinelli piomba nella Casa del Grande Fratello, pronta a portare sostegno all’amica Stefania Orlando che negli ultimi giorni ha avuto momenti di difficoltà soprattutto a causa dello scontro con Chiara e Alfonso, con cui sono volate parole che hanno molto ferito la conduttrice. Anna Pettinelli, dopo essersi ben coccolata l’amica e averla incoraggiata a non lasciarsi buttare giù ha voluto dire due paroline direttamente ai due ragazzi che l’avevano offesa e ha letteralmente asfaltati i due che chiama "Miss e Mr Arroganza". Chiara non è stata praticamente in grado di spiccicare parola, Alfonso ci ha provato, all’inizio cercando di ingraziarsi la Pettinelli con i complimenti per il suo ruolo ad Amici, ma lei non si è fatta intortare ed è andata dritta al punto. Chiara e Alfonso sono usciti letteralmente con le ossa rotte dal confronto con lui che non è riuscito a dire altro che: "Io tifo per Rudy Zerbi"(altro giudice di Amici e rivale di Pettinelli).

Alfonso continua a dire e fare cose sopra le righe voto: 4. Abbiamo conosciuto Alfonso D’Apice durante l’ultima edizione di Temptation Island dove si è distinto per atteggiamenti e parole non esattamente edificanti, motivate da quella che veniva definita semplicemente "gelosia" nei confronti della giovanissima fidanzata Federica. Lo ritroviamo nella Casa del Grande Fratello mesi dopo, ma la situazione non sembra migliorata. Solo per rimanere a stasera, lo vediamo affrontare Federico che lo critica, cercando di mettersi muso a muso per innervosirlo, e dirgli che non parla bene l’italiano, dovrebbe imparare a esprimersi meglio, poi in un video che documenta una discussione con Mariavittoria in cui dice alla ragazza, testuale, "Abbaia di meno", e ancora "Ti faccio saltare", insomma gli atteggiamenti e le uscite sopra le righe anche in questo contesto, non mancano. Signorini a un certo punto lo chiama in confessionale per cercare di mettere in luce il suo lato nascosto, raccontando l’adolescenza difficile, e il suo modo di "proteggere" le persone a cui vuole bene. Il pubblico però non ci casca e al televoto lo spedisce fuori dalla Casa.

L’autostima di Lorenzo, voto:4. Vorremmo tutti l’autostima di questo ragazzotto, che pensa che Helena gli muoia dietro perché, addirittura, stando chiusi nella stessa casa, lo guarda. Ne è convinto, anche se la ragazza ripete non una, ma molte volte che non ha più nessun interesse nei suoi confronti. "Capita spesso che Helena mi fa l’occhiolino. Credo che lei cerca in qualche modo il contatto con me", dice convintissimo, mentre Iago commenta questa autostima invidiabile con una frase subito diventata virale: "Lui l’egocentrismo non lo ha mai controllato, ora è pirotecnico dato che ha costruito una carriera sul fatto che è in finale".

