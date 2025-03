Grande Fratello, la gita dei gieffini finisce tra urla e insulti: "Ha iniziato ad attaccarci, mi sono spaventata" Lite infuocata durante la gita del Grande Fratello. Tensione alle stelle tra Helena e Shaila, scoppiata con l'arrivo di Lorenzo pronto a urlare loro contro

Una giornata che doveva essere all’insegna del relax e della spensieratezza si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia. La gita organizzata dal Grande Fratello per i veterani della casa si è conclusa con un’accesa discussione tra Helena Prestes e Shaila Gatta, in cui poi si è inserito anche Lorenzo, scatenando tensioni anche tra gli altri concorrenti.

La scintilla dello scontro nella gita del GF

Tutto ha avuto inizio quando Helena ha rivolto un commento a Shaila, consolandola per la fine della storia con Lorenzo: "Hai scelto te stessa, ti sei messa al primo posto, adesso pensa a te per prima". Queste parole, che sembravano innocue, hanno invece fatto infuriare Shaila, che ha risposto con tono stizzito: "Ma tu cosa vuoi, che sei felice quando noi litighiamo e adesso sei contenta che ci siamo lasciati". A quel punto, secondo alcuni concorrenti, Helena avrebbe reagito con diversi insulti, dando il via a un acceso litigio che ha rovinato l’atmosfera della giornata.

Il ritorno in casa e lo sfogo di Helena

Dopo la lite, Helena è rientrata in casa visibilmente provata e in lacrime. Parlando con Stefania Orlando, ha espresso tutto il suo malessere: "Sto male. Anche Javi non mi ha capita, non vuole che risponda ai loro attacchi. Stavo per commettere lo stesso sbaglio che ho commesso una volta. Non ce la faccio più. Mio Dio. Puoi venire in confessionale con me?". Le sue parole hanno evidenziato una forte fragilità emotiva e la sensazione di sentirsi isolata all’interno del gruppo.

Il racconto di Stefania e Mariavittoria

Più tardi, Stefania si è confidata con Mariavittoria, rivelando un ulteriore episodio accaduto durante la lite. Secondo il suo racconto, Lorenzo si sarebbe intromesso nella discussione, esclamando: "Ho sentito il mio nome, state parlando di me". A quel punto, Mariavittoria avrebbe cercato di allontanare Helena per placare la situazione, ma Lorenzo avrebbe continuato a provocarla: "Ah che bel comportamento da regine, che ve ne andate. Vai via, poi dici di essere educata". L’atmosfera si è surriscaldata ancora di più quando Lorenzo ha tirato in ballo un altro concorrente, affermando: ‘Tu mi fai passare come aggressivo come faceva Iago!’.

Mariavittoria, dal canto suo, ha preso le difese di Helena, commentando con durezza l’atteggiamento di Lorenzo: "Che poi Helena non ha fatto nulla! Ah ma Lorenzo è venuto da te a dire ‘state parlando di me’? Ci sarebbe da dirgli ‘ma chi te se in***a!’". Le sue parole hanno sottolineato quanto la situazione fosse sfuggita di mano, lasciando Helena ancora più sconfortata.

Una giornata da dimenticare al Grande Fratello

Quella che doveva essere una piacevole uscita si è trasformata in una serie di litigi e tensioni. Helena si è ritrovata da sola contro più persone, con Mariavittoria che ha espresso dispiacere nel vedere ancora una volta la gieffina coinvolta in dinamiche pesanti. La lite ha lasciato strascichi nella casa e sarà interessante vedere come si evolveranno i rapporti nei prossimi giorni. Il Grande Fratello regala sempre colpi di scena, e questa gita ne è stata l’ennesima dimostrazione.

