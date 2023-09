Fonte: Mediaset Infinity 1 /6 Massimiliano incassa un doppio no Nel giro di poche ore, sia Heidi sia Angelica hanno chiarito, confidandosi con gli inquilini o in confessionale, di non essere particolarmente interessate all'affascinante Massimiliano Varrese. Entrambe infatti lo ritengono molto bello, ma fin troppo grande per loro. Ma Fiordaliso non è d'accordo: “Se avessi 20 anni di meno era già attaccato al muro” .

Fonte: Mediaset Infinity 2 /6 Beatrice risponde alle accuse e Cesara la difende Beatrice, definita nel gioco collettivo come la più ipocrita, viene spalleggiata dall'opinionista: “Forse distaccata, magari altezzosa, ma ipocrita proprio no”. Poi la concorrente conferma: “Effettivamente non me l’aspettavo […] Per quanto riguarda le ragazze forse è un po’ di competizione professionale”.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /6 Claudio chiede scusa a Fiordaliso Claudio coglie l'occasione della diretta per scusarsi per aver detto alla cantante che avendo il doppio dei suoi anni non merita di sognare come lui e gli altri giovani della casa: “E’ un mio difetto a volte di dire le cose troppo bruscamente”, e Cesara ne approfitta per ammonire il comportamento.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /6 Giuseppe Garibaldi rischia la squalifica Sembra che Giuseppe sia davvero nei guai. Sarebbe colpevole di aver pronunciato la frase più grave mai proferita in questa edizione del Grande fratello. Mentre scherzava con i compagni di casa, il giovane avrebbe infatti pronunciato la frase: "I miei amici me lo avevano detto di non fare 'u..." e poi la parola a sfondo chiaramente omofobo. A nulla è valso il tentativo della produzione di staccare con altre riprese, il pubblico ha capito chiaramente il riferimento, e adesso sui social si chiedono a gran voce dei seri provvedimenti.

Fonte: Mediaset Infinity 5 /6 Le sorprese per i concorrenti Samira Lui scoppia in lacrime dopo una video sorpresa della mamma. Paolo Massella invece riceve la visita della madre, che lo abbraccia chiedendogli di perdonare il padre per i suoi problemi con l'alcool. Lorenzo invece ha ricevuto un video da sua moglie e dal figlio.