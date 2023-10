Fonte: Mediaset Infinity 1 /6 Alex contro Grecia Alex e Grecia continuano a essere su due lunghezze d'onda diverse. Lo sportivo, durante una discussione, ha perso la pazienza con l'attrice e l'ha zittita: "Ero stanco, volevo solo dire la mia ma non sono riuscito a inserirmi. Non mi faceva parlare, ho preferito andarmene".

Fonte: Mediaset Infinity 2 /6 Heidi sceglie tra Massimiliano e Vittorio Heidi ha spiegato la sua attuale posizione con i due spasimanti: "Tra Massimiliano e Vittorio, scelgo Vittorio. Sto cercando di chiudere tutti i ponti con Massimiliano, mi fa venire l'ansia". Il parere su Vittorio è diverso: "Lui è leggero, va con calma. Mi piace per questo".

Fonte: Mediaset Infinity 3 /6 Beatrice fa una rivelazione su una collega attrice Luzzi ha spiegato come andò un suo provino per Elisa di Rivombrosa: "Avevo fatto un provino per il ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker, era andato anche molto bene ma poco dopo mi dissero che avrebbero chiamato lei per quella parte. Alfonso, non mi chiedere nomi o altro, ma mi dissero: abbiamo dovuto mettere lei". Intanto però Signorini mostra la replica lanciata sui social da Jane Alexander che ha scritto: "Mi hanno segnalato che la signora Beatrice Luzzi ha risposto piccata quando è stata paragonata a me. Mi chiedo come mai, visto che nemmeno ci conosciamo. Senza considerare che un minimo di solidarietà femminile non guasterebbe. Così, per dire. Cara signora Luzzi, buon proseguimento di Gf. Se lo goda che non dura per sempre".

Fonte: Mediaset Infinity 4 /6 Lorenzo eliminato e la frase contro Beatrice Il televoto flash a sorpresa manda a casa Lorenzo Remotti. Sicuramente l'uomo non si aspettava di dover lasciare la casa. Forse tra i motivi della sua eliminazione figurano anche le parole dette su Beatrice: "Il motivo principale per cui quella donna è così è perché ha una mancanza d’affetto pazzesca da parte del lato maschile".

Fonte: Mediaset Infinity 5 /6 Signorini disperato, e i coinquilini rispondono In casa discutevano dell'atteggiamento di Signorini in diretta. Beatrice dice: “Alfonso ieri era disperato con tutti noi. Perché non trova ciccia per i suoi denti. Manca proprio… l’ha detto due o tre volte chiaramente. Ha detto: ‘Si però voi mi dovete pure aiutare perché qui non riesco”. Fiordaliso quindi ha detto la sua: "Eh ho capito, non c’è la ciccia, ma che dobbiamo fare? […] La colpa è la loro, hanno messo tutti fidanzati. Che cosa vogliono da noi? Hanno messo tutte donne fidanzate con una certa mentalità".