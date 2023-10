Grande Fratello, Fiordaliso squalificata? Cosa è successo Un’uscita infelice della cantante potrebbe farle rischiare il posto nella casa, anche perché c’è già un precedente nella recente storia del reality. Scopriamo cosa è successo

Non c’è mai da star tranquilli nella casa del Grande Fratello visto che, come ben si sa, si viene spiati e registrati dalle telecamere giorno e notte. Basta un attimo di distrazione per compiere un passo falso che può segnare il percorso verso la finale. E forse Fiordaliso quel passo lo ha compiuto nelle ultime ore.

La cantante, stravaccata in giardino in un momento di relax con l’amica Rosy Chin si lascia andare a chiacchiere varie e a un certo punto pronuncia la N-word che rimbomba immediatamente fuori dalla casa, facendo il giro del web e creando, a probabile insaputa della protagonista, isolata dal mondo insieme a un gruppo di sconosciuti, un piccolo caso mediatico.

La parola incriminata è all’interno di una frase in cui la concorrente del Grande Fratello si lamenta del gran da fare che ha in casa: "Sono venuta qui per non fare niente e invece lavoro come un N".

Secondo qualcuno, ci potrebbero a questo punto essere delle conseguenze a carico di Fiordaliso, visto anche che esiste un precedente, quello relativo al caso di Fausto Leali, che nell’edizione 2020 del reality aveva pronunciato la stessa parola davanti a Enock Barwuah, dandone addirittura una giustificazione. Un caso quindi un po’ diverso, perché sebbene la parola incriminata fosse la stessa, il cantante aveva anche approfondito il discorso giustificandone l’uso davanti a una persona che aveva palesemente offeso.

Fiordaliso invece, sembra usare quella parola distrattamente, nel contesto di un modo di dire che usano moltissimi altri suoi coetanei di età avanzata senza avere la minima coscienza di usare un termine offensivo, più per abitudine che altro.

Certo è che Fiordaliso è un personaggio pubblico e questo, ovviamente, comporta responsabilità diverse nel modo di comunicare. Basterà aspettare la puntata serale di lunedì 16 ottobre, per scoprire se gli autori decideranno di prendere dei provvedimenti disciplinari a suo carico e se Alfonso Signorini annuncerà alla cantante che deve uscire dalla casa più spiata d’Italia.

