Grande Fratello, "Gianmarco Steri e Martina De Ioannon nel cast". L'indiscrezione clamorosa Due ex Uomini e Donne nel cast della prossima edizione del reality di Canale 5: il retroscena e i dettagli.

Agosto, tempo di grandi manovre televisive. Mentre la maggioranza degli italiani si gode il meritato riposo dopo un anno di fatiche, ritrovando un po’ di relax tra mari e monti, le produzioni stanno ferventemente lavorando per mettere a punto i programmi della nuova stagione, soprattutto quelli che la apriranno la stagione tv, come tradizionalmente accade per Il Grande Fratello. E non è un caso che, dopo l’annuncio dell’arrivo in conduzione di Simona Ventura, salutato dall’entusiasmo dei fan, il toto-cast si è scatenato e nelle ultime ore i rumors si sono concentrati su due protagonisti della stagione televisiva che ci siamo appena lasciati alle spalle.

Stiamo parlando di due big di un ‘altra seguitissima trasmissione Mediaset, ovvero Uomini e Donne. Scopriamo chi potrebbe passare direttamente dall’arena dei sentimenti di Maria De Filippi alla Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello: Gianmarco Steri e Martina De Ioannon entreranno nella casa?

I diretti interessati dei rumors di questi giorni sono niente meno che Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, grandi protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Martina è arrivata nel dating show di Maria De Filippi dopo aver partecipato a Temptation Island con l’allora compagno Raoul che invece era entrato nella casa del Gf proprio l’anno scorso. La ragazza, che poi ha scelto Ciro Solimeno, era sta a lungo corteggiata proprio da Gianmarco che, dopo la delusione della scelta, è stato richiamato da Maria De Filippi, passando dal ruolo di corteggiatore a quello di tronista e continuando così il suo percorso.

I due ex tronisti sarebbero stati provinati entrambi dalla produzione del Grande Fratello. Delle ambizioni televisive di Gianmarco si chiacchiera parecchio sul web, tra i siti e i profili più gossippari della rete, quindi immaginiamo che Steri parteciperebbe con entusiasmo al più storico dei reality della tv italiana.

Sulla partecipazione di Martina De Ioannon che sarebbe alla sua terza esperienza televisiva, dopo Temptation Island e Uomini e Donne, pare penda invece il veto di Ciro Solimeno che avrebbe imposto alla ragazza addirittura un aut aut tra lui e la partecipazione al Grande Fratello nel caso nella casa entri anche l’ex rivale Gianmarco Scheri. Ed è facile capire i timori del ragazzo, nell’ottica che si possa riaccendere la scintilla tra i due. Da registrare che, tra i gossip che si rincorrono in queste ore c’è anche la segnalazione arrivata a Deianira Marzano che esclude che vedremo Gianmarco Scheri nella casa del Grande Fratello.

Certo è che l’attesa e la curiosità durerà poco, a breve inizieremo a conoscere i nomi del nuovo cast del Gf e scopriremo se i due ragazzi lanciati da Maria De Filipppi ne faranno parte.

