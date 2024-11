Le vicende amorose animano la casa del Grande Fratello, e se Mariavittoria non ne può più di vedere Tommaso depresso, Federica è attaccata su più fronti dai suoi ex

Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Le chat che incastrano Federica Subito dopo l'ultima puntata, infastidito dall’andamento del confronto con Federica, e dallo scontro avvenuto in diretta con Alfonso D’Apice, Antonio ha deciso di pubblicare lo screen di una chat con Federica precedente all’ingresso della napoletana nella Casa. Tra i due si notano messaggi di confidenza e fiducia, tanto che Federica parla di fare "La brava bimba” di fronte al resto del loro gruppo di amici per evitare che i pettegolezzi, chiamandolo più volte "Vita". Inoltre Federica non vuole che ad avere sospetti su di loro sia un ragazzo "Che stava con noi nel villaggio”, probabilmente Giovanni De Rosa, altro tentatore di Temptation.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Mariavittoria in lacrime per Tommaso Dopo la scorsa puntata, la medica è stata chiara con il ragazzo e ha spiegato di non provare ciò che prova lui, non ancora almeno. Questo sembrerebbe aver destabilizzato il ragazzo e mandato in tilt la ragazza, tanto che a tarda notte scoppia in un lungo pianto fra le braccia di Amanda. "Vedere Tommaso così mi fa stare male, mi fa sentire in colpa" spiega la ragazza fra le lacrime "Non voglio far star male nessuno". Amanda cerca di confortare l'amica, chiarendo che non è una colpa provare cose diverse, soprattutto se lei è stata chiara. "Con lui o è tutto o è niente e io questo tutto non riesco a darglielo" spiega ancora Mariavittoria. Helena e Javier hanno abbracciato la ragazza, mentre Amanda provava a consolarla.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Pamela attacca Shaila e Lorenzo In queste ore sul giardino della casa del GF è passato un aereo che conteneva un messaggio per gli Shailenzo: "Qui per proteggervi". A quel punto Lorenzo ha visto lo striscione e ha chiamato Shaila a voce alta, mentre poco più avanti Pamela era già adirata per il comportamento della coppia e l'attenzione riservata loro dal pubblico: "Ne abbiamo le scatole piene", ha detto vedendo i due concorrenti abbracciarsi e festeggiare per l'ennesimo aereo per loro. Mariavittoria ha dato ragione alla coinquilina, stufa dell'attenzione continua per la coppia.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Javier puntato da un'ex tentatrice durante un’intervista a Novella 2000 , Sofia Costantini, ex protagonista di Temptation Island e spesso al centro di polemiche, ha espresso chiaramente il suo interesse per il pallavolista gieffino: "Javier è bellissimo, ha uno sguardo dolce. Mi dispiace vederlo soffrire, ma pur vivendo entrambi a Milano non ci siamo mai incontrati. Chissà, magari, accadrà dopo il Grande Fratello. Mi piacerebbe conoscerlo”.