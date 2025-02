Grande Fratello, Tommaso accusa Bernardo: cos'è successo con Mariavittoria Durante un gioco nella casa più spiata d'Italia il fratello di Jovanotti si sarebbe reso protagonista di un incidente 'hot' con Mariavittoria.

Quest’anno al Grande Fratello di certo non ci si annoia. Stavolta a finire sotto l’occhio del ciclone è stato Bernardo Cherubini che secondo Tommaso Franchi avrebbe toccato il seno di Mariavittoria durante un gioco a poche ore dalla diretta della puntata serale con la casa più spiata d’Italia.

Tommaso contro Bernardo Cherubini al Grande Fratello, perché

I concorrenti della casa del GF sono stati chiamati da Alfonso Signorini per fare un gioco: dovevano passarsi un limone con la bocca senza farlo cadere. A questo punto pare che il fratello di Jovanotti abbia toccato il seno a Mariavittoria Minghetti. Immediatamente il suo fidanzato Tommaso Franchi l’ha ammonito dicendogli di non permettersi di toccare la sua ragazza, infatti ha affermato: "Bernardo hai 62 anni! La mano sulla te**a anche no…". L’idraulico di Siena ha poi continuato rimproverare Cherubini, dicendogli che un comportamento del genere da parte di una persona intelligente come lui non è proprio il massimo. Bernardo però sembra non aver colto il rimprovero di Tommaso visto che non si è scomposto più di tanto, anzi ha continuato a giocare come se nulla fosse.

Le reazioni del web

Non solo Tommaso Franchi si sarebbe accorto del gesto di Bernardo Cherubini verso la sua ragazza ma anche il popolo del web si è riversato sui social per segnalare e commentare l’accaduto. Molti utenti infatti hanno fatto notare che già una volta il fratello di Lorenzo Jovanotti si è comportato in maniera poco consona con Amanda Lecciso. Hanno quindi chiesto a gran voce che venga preso un provvedimento disciplinare nei suoi confronti. Stasera in tanti aspettano quindi che Alfonso Signorini intervenga facendo qualcosa per il comportamento indegno del gieffino. Intanto Cherubini è anche a rischio eliminazione visto che è in nomination. A prescindere quindi potrebbe abbandonare la casa prima del tempo, lui ed Eva Grimaldi infatti risultano essere i meno apprezzati dal pubblico del reality di Canale 5.

La puntata in onda stasera: i sei gieffini in nomination: chi verrà eliminato?

Il programma condotto da Alfonso Signorini torna stasera in onda come sempre in prima serata a partire dalle 21:30. Ad affiancarlo ci saranno anche oggi Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e a dare voce al popolo dei social Rebecca Staffelli. Il pubblico stasera deciderà chi tra Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi, Helena Prestes e Ilaria Galassi dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia. Questi sei gieffini infatti sono tutti in nomination.

