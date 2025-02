Grande Fratello, Mariavittoria verso il ritiro. Il crollo dopo la diretta e il gesto contro Tommaso Dopo le pesanti rivelazioni di Alfonso in puntata la gieffina ha avuto una crisi e ha anche rifiutato il bacio pacificatore col ragazzo, con cui ha litigato

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

La storia d’amore tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi stava proseguendo nel migliore dei modi, ma la nuova settimana del Grande Fratello si è aperta nel peggiore. La coppia, infatti, ha dovuto fare i conti con le pesanti rivelazioni di Alfonso D’Apice, che ora rischiano di mettere in pericolo l’intera relazione. Il gieffino è stato eliminato dal reality show di Alfonso Signorini ma, prima di lasciare la casa più spiata d’Italia, ha confessato di essere stato avvicinato proprio da Mariavittoria. Quest’ultima non ha preso affatto bene le sue dichiarazioni e ha avuto una crisi al termine della diretta. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Grande Fratello, la confessione di Alfonso D’Apice su Mariavittoria Minghetti

La puntata di ieri del Grande Fratello non ha decretato il nome del secondo finalista, ma ha sancito una nuova eliminazione. Il televoto del pubblico, infatti, alla fine è costato caro ad Alfonso D’Apice, costretto a lasciare la casa più spiata d’Italia dopo più di 100 giorni al suo interno. Prima di abbandonare il reality show di Alfonso Signorini, tuttavia – come detto – l’ormai ex gieffino si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa, soprattutto attraverso alcune rivelazioni sul conto di Mariavittoria Minghetti. "Mi hai detto che ti dovevo dare qualche giorno di tempo per lasciare Tommaso e che poi ci saremmo potuti conoscere meglio" ha svelato Alfonso, mandando su tutte le furie la gieffina.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al termine della 32esima diretta stagionale Tommaso Franchi ha chiesto conferme alla sua ragazza, che però non ha voluto spingersi oltre non ricordandosi perfettamente le sue parole di dicembre (e temendo di potere essere smentita dai video): "Non posso giurare. Ti dico che nelle intenzioni non c’era quello che ha detto lui. Io magari gli ho detto che volevo conoscerlo meglio ma come persona" ha poi spiegato Mariavittoria ad Amanda.

Il bacio rifiutato, la crisi con Tommaso e il ritiro

Dopo circa un’ora Tommaso Franchi ha dimostrato maturità e ha cercato di riappacificarsi subito con Mariavittoria Minghetti: "Ti perdono, andiamo avanti, basta sapere che ora ci amiamo". La dottoressa, tuttavia, ha rifiutato il gesto d’amore del gieffino, mettendo le mani avanti: "No, è inutile che ti bacio, tanto dopo torni sull’argomento. Allora è meglio chiarire adesso e parlare". Mariavittoria ha così iniziato a litigare, sfogandosi: "Non è che non ti voglio baciare, ma tu comunque mi rinfaccerai questa cosa". La gieffina ha inoltre ‘minacciato’ il suo ragazzo, dicendosi pronta a ritirarsi dal GF per salvare la loro storia d’amore: "Voglio uscire da questa casa perché altrimenti distruggo la relazione con te. Mi sono rotta troppo. Sto male e voglio andarmene altrimenti rovino tutto".

Potrebbe interessarti anche