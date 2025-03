Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Emanuele attacca Shaila e Lorenzo Dopo che in puntata, sotto spinta di Mariavittoria, è stato mandato in onda un video risalente a gennaio in cui Lorenzo suggerirebbe a Shaila di provarci con l'ormai eliminato Emanuele per creare nuove dinamiche, la situazione è precipitata per la coppia. Gli Shailenzo hanno minimizzato la cosa, ma oggi, sui social, Emanuele Fiori gli ha smentiti e attaccati duramente: “Visto che ieri non ero presente in studio per motivi lavorativi, rispondo ora. @lorenzospolverato_ ti ringrazio per la ‘solidarietà maschile’, ma non ho bisogno di ricevere speranza da nessuno, tantomeno da due persone insicure ed infantili come voi, dato che vi piace così tanto ridere alle spalle degli altri. @shaylinka stai tranquilla, la ship non l’avrei creata neanche se tu fossi stata l’unica concorrente della casa. Pensate alle vostre dinamiche, che ne avete di materiale su cui riflettere, io a differenza vostra sto benissimo così grazie.”

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 La produzione del Grande Fratello contro i voti dei fandom Stando ad una segnalazione ricondivisa de Amedeo Venza, sembra che la produzione si stia attrezzando in vista della prossima finale, per impedire le tecniche che i fan dei vari gieffini hanno utilizzato fino ad ora per donare più voti ai loro beniamini. Una responsabile della gestione informatica del sistema di votazione del reality assicura infatti che il programma inviare dei tecnici che saranno presenti durante la finale per verificare il corretto svolgimento del voto, usando un software di nuova generazione per impedire che si possa votare duplicando le mail.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Stefania continua la guerra contro Lorenzo Stefania tira le somme sui comportamenti messi in atto da Lorenzo durante l'ultima puntata. La Orlando si è chiesta perché Lorenzo non abbia avuto la stessa reazione nei confronti di Alfonso, che lo ha accusato apertamente di creare dinamiche, ma abbia invece riversato la sua frustrazione su di lei. La sua spiegazione è chiara: secondo la conduttrice, Lorenzo è stato toccato dalla reazione del pubblico alla clip su una possibile storia fittizia tra Shaila ed Emanuele. Successivamente ha scaricato il proprio nervosismo su di lei, che non fa parte del gruppo dei veterani. A suo avviso, Lorenzo usa sempre la stessa strategia: se non riesce a convincere qualcuno, allora lo definisce cattivo.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Alfonso D'Apice commenta la lite con Jessica Dopo aver criticano dallo studio, nel corso dell'ultima diretta, Jessica per essersela presa con Chiara, scatenando un litigio, per Alfonso le cose si sono messe male. In chiusura della lite il ragazzo avrebbe infatti risposto alla cantante: "Non ne devi rispondere a me ma a Dio". Un’affermazione che è stata aspramente criticata non solo in studio, ma anche sui social. In risposta a questa reazione, Alfonso, subito dopo la puntata ha pubblicato un lungo messaggio sui social, sfogandosi per quanto accaduto: "Stasera sono molto arrabbiato. Mi rivolgo a tutti voi che avete ascoltato le bruttissime parole usate da una donna come Jessica nei confronti di Chiara fatte passare in sordina come se fosse una cosa normale. Pongo una domanda a tutti voi. facciamo finta che le stesse identiche parole che ha usato Jessica le avessi usate io, ora di cosa staremmo parlando? Su quanti giornali si sarebbe già gridato allo scandalo? le parole hanno un peso in base a chi le dice? O in base a quanto vi sta simpatica o antipatica una persona? E poi si ha da dire sulla mia risposta “non devi rispondere a me ma a dio per le cattiverie che stai dicendo” questa sarebbe una frase grave? Mentre dare della poco di buono ad una ragazza cos’è? Chiedo. Vi invito a riflettere".