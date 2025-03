Mentre in casa imperversa una guerra che vede Mariavittoria e Stefania contro Chiara e Shaila, si discute di possibili cambiamenti tra le opinioniste in studio

Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Zeudi accusata di mentire dai suoi stessi vicini Nell'ultima diretta, a Zeudi è stata data la possibilità di ri-incontrare il padre dopo 20 anni di lontananza. Ma Biagio D’Anelli, esperto di gossip assicura di aver ricevuto diverse segnalazioni, tra cui alcune anche dai vicini di Casa dei DI Palma, che affermerebbero che prima di entrare nella casa, Zeudi sia stata avvistata proprio in compagnia di suo padre mentre prendeva un caffè. Sarà vero?

Fonte: Mediaset Infinity, Mediaset Infinity 2 /5 Beatrice Luzzi a rischio sostituzione Sembra che, soprattutto alla luce dei recenti dissidi tra Beatrice Luzzi e diversi inquilini della Casa, ma anche per le lamentele dei fan circa il comportamento dell'opinionista, l'attrice potrebbe essere sostituita nel corso della prossima edizione. A scalzarla potrebbe essere addirittura un'attuale concorrente di questa edizione, Stefania Orlando, che si sta distinguendo per spirito e carisma all'interno del reality, proprio come successo lo scorso anno per la Luzzi. Sarà così? Non ci resta che attendere aggiornamenti futuri.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Il motivo dietro la sparizione di Yulia dallo studio del GF Molti tra il pubblico si sono chiesti perché Yulia Bruschi non sia più presente in studio durante le puntate del GF? Gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno provato a fare delle ipotesi. Il primo ha rivelato: “Abbiamo saputo che Yulia non vorrebbe più prendere parte alle puntate della diretta perché pare sia stufa degli attacchi (secondo lei senza fondamento) sulla sua sfera privata! Vedremo se cambierà idea…”. Di un parere simile anche la Marzano: “Fa bene perché qualsiasi cosa fa viene attaccata”.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Lorenzo spiazza Shaila sul ritorno insieme Dopo la puntata del 3 marzo 2025, gli #Shailenzo hanno discusso della loro relazione. Lorenzo ha chiesto a Shaila: "Cosa deve avere l’uomo della tua vita, che io non ho?". Shaila ha risposto che Lorenzo possiede molte delle qualità che lei cerca in un partner, ma ha aggiunto che gli manca la capacità di abbattere le barriere emotive, affermando che lui tende a mettere "barriere molto alte" nelle relazioni. Ha inoltre suggerito che Lorenzo potrebbe vedere l'amore come una minaccia, dicendo: "Magari l’amore ti spaventa perché se dai tutto te stesso, questo magari ti deconcentra da altre cose della vita". Lorenzo ha replicato indicando che Shaila dovrebbe migliorare nell'ascolto e nell'accettare i tempi dell'altro, affermando: "Hai tutto per essere la mia ipotetica donna con cui condividere la vita, però ti manca un po’ l’ascolto...". La ragazza non sembra aver preso bene la notizia.