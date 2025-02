Fonte: Mediaset Infinity 1 /6 Pace tra Helena e Zeudi Non avendo avuto modo di trovare un punto d'incontro durante la diretta, Helena e Zeudi si ritrovano a parlare in camera da letto. L'ex Miss Italia ammette di aver sempre provato un certo interesse nei suoi confronti e, proprio per questo, non è mai riuscita a guardarla con occhi diversi. Helena si sfoga dicendo: “Sai quanto mi sei mancata?” confessa. Certa di non averla mai illusa, però, ci tiene a ribadire: “Io sono sempre stata chiara con te”. L'ex Miss Italia non è d'accordo con quanto appena ascoltato. Spiega di aver frainteso le sue intenzioni a causa del bacio che c'è stato: "Dopo un bacio, non riesco a creare un'amicizia" esclama Zeudi. Helena comprende il suo ragionamento. Non avendo apprezzato il suo avvicinamento a Javier, però, esterna il suo malcontento, dicendosi però pronta a ricominciare: "Voltiamo pagina".

Lorenzo offende Tommaso e Iago Tutto è iniziato quando Tommaso ha fatto notare a Lorenzo che non aveva salutato Bernardo, prima che lasciasse la Casa dopo la sua eliminazione. Il modello però è subito scattato rispondendo: "Sai che Bernardo mi ha mancato di rispetto l'ultima volta? Non lo sai, eh? E allora lo sai che la prossima volta, prima di parlare, dovresti pensarci?". Tommaso ha fatto notare all'altro che nonostante Lorenzo avesse problemi con Luca Calvani, non ha esitato a salutarlo quando è uscito. Lì Spolverato ha sbottato: "Ma sai dov'ero? E mi vuoi bene? E mi vuoi bene? Vaffan***o!". Quando Iago ha chiesto al modello di moderare i termini, Lorenzo ha attaccato anche lui: "Stai zitto, cretino! Vaffan***o, cog***ne".

Clayton attacca Lorenzo Sull'aggressività di Lorenzo si è espresso anche Clayton Norcross durante una diretta su TikTok, dicendo: "Questo Lorenzo è arrogante. Ha fatto una polemica incredibile. Lui ha utilizzato delle brutte parole. Ha detto a Iago che è un piccolo uomo. Ma di che? Io ho perso tutto il mio rispetto per Lorenzo. È semplicemente un lupo. Anche la strategia è evidente in tutte le cose che fa".

L'ex fidanzato di Helena si espone per lei Carlo Motta, ex fidanzato di Helena Prestes, ha rotto il silenzio dell'ultimo periodo riguardo la modella. Nonostante le precedenti opinioni negative circa il carattere di Helena, stavolta ha curiosamente scelto di sostenerla pubblicamente sui social: "A seguito di numerose richieste di intervista, ho deciso di scrivere due righe, evitando di riconsegnarmi a giornalisti che falsificano e modellano a proprio piacimento il pensiero altrui. Helena è una persona altruista, probabilmente anche troppo, sensibile e buona, si è sempre privata delle cose per aiutare gli altri, pur non navigando nell'oro e avendo origini a dir poco umili. Ho imparato tanto cose stando con lei, una donna che ha affrontato il mondo da sola poco più che ragazzina, ha imparato cinque lingue, ha fatto tantissimi lavori e non è mai appoggiata a nessun uomo come fanno tante sue colleghe modelle… Io sono contento che abbia fatto parte della mia vita, ed è una delle persone alle quali voglio più bene al mondo. Lei è una forza della natura, e lo sta dimostrando anche in questo programma, emergendo e distinguendosi dagli altri".

Shaila Gatta attacca Tommaso Franchi Dopo lo scontro tra Lorenzo e Tommaso, Shaila ha deciso di affrontare l'idraulico e rivelargli di non aver affatto apprezzato il rimprovero che ha fatto al suo ragazzo: "Quante cose potevi dire e non le hai mai dette? Proprio oggi era il momento di farlo? Hai infierito in un momento difficile". "Voi la vedete come una cosa negativa, io la vedevo come una cosa positiva" ha risposto Tommaso. Ma Gatta non ci sta e risponde ancora: "Qui dentro, prima del gioco, ci siamo noi. Il tuo pensiero è valido, ma c'è la tutela degli amici. È l'ultima cosa che si aspettava da un amico".