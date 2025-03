Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 La produzione concede ad alcuni inquilini di 'evadere' dalla Casa Alcuni concorrenti del Grande Fratello hanno lasciato temporaneamente la Casa per una giornata speciale organizzata dalla produzione. Tra i partecipanti ci sono Helena Prestes, Javier Martinez, Chiara Cainelli e altri. Nel frattempo, le new entry Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Federico Chimirri sono rimasti nella Casa in attesa del loro ritorno. Non so sa nulla sulla destinazione della loro misteriosa gita, intanto gli altri concorrenti restano in giardino in loro attesa.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Data della finale del Grande Fratello L'ultima puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 31 marzo 2025, durante la quale sarà eletto il vincitore di questa stagione. A comunicarlo è stato lo stesso conduttore nell'ultima diretta, facendolo sapere anche agli ignari concorrenti.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Lorenzo Spolverato in lacrime per Javier e Helena Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è stato visto in lacrime, apparentemente non per la fine della sua relazione con Shaila, ma mentre era impegnato a vedere insieme agli altri delle clip che ripercorrevano la storia tra Javier Martinez e Helena Prestes. Poi Spolverato ha ammesso allo stesso Martinez: "Mi è uscita una lacrima con la clip vostra, te lo dico, fattela bastare". Poi però Lorenzo ha specificato: "Non per voi, ma perché pensavo a Shaila. Era bello, eravamo emozionati". Quando Javier ha ringraziato il coinquilino, il modello ha poi aggiunto: "Vabbe' era solo una lacrima, poi finta o non finta io faccio l'attore, so fingere bene". Cosà avrà voluto dire al pallavolista?

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Il pubblico social polemizza sull'uscita dei veterani Sembra che il pubblico non sia contento del premio riservato ai concorrenti più 'anziani' di questa edizione, e ci ha tenuto a specificarlo sui social, precisamente sotto il posto che conferma la gita fuori Casa dei gieffini, lamentandosi della scelta. Qualcuno ha scritto che poi tanto una sorpresa non fosse: "Ma sorpresa di che? Stamattina Lorenzo già lo diceva che sarebbero usciti", altri invece non accettano le disparità di trattamento: "Giustamente premiamo ancora alcuni dei peggiori con una bella sorpresa", "Federico e Mattia meritano, non i bulli", o ancora: "A casa dovevano restare Lorenzo, Chiara e Giglio per il loro comportamento".