Fonte: Telecinco 1 /5 Le rivelazioni piccanti di Maica Maica, durante una delle prime chiacchierate in giardino con i suoi nuovi inquilini, ha spiegato ai gieffini che, prima di entrare in intimità con un ragazzo, fa delle analisi mediche. La rivelazione ha generato stupore e fatto sorridere alcuni concorrenti, tra cui Enzo Paolo Turchi, che è apparso divertito dalla cosa.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Il confronto finale tra Helena e Iago Dopo lo scontro avuto, Helena e Iago si confrontano mostrandosi comprensivi l'uno con l'altra. I due si erano trovati a discutere riguardo la separazione tra Javier e Shaila, arrivando a litigare perché ognuno prendeva le parti di uno dei due, ma trascorsa una lunga giornata, i due si ritrovano sul divano a chiarirsi. I toni sono pacati e concilianti, mentre si chiedono scusa reciprocamente: "Mi dispiace" afferma Helena, mentre Iago risponde dicendo di non essere rancoroso. "Mi hai puntato un po'" continua Helena con un sorriso. Iago spiega che l'argomento affrontato, per lui, era delicato, per questo ha difeso Javier con trasporto. Tuttavia, ci tiene a precisare di non aver mai attaccato direttamente la ballerina."Per me stavi sbagliando per come parlavi di Shaila" puntualizza la modella, ma alla fine si chiariscono.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Il flirt tra Maica e Tommaso e la gelosia di Mariavittoria Scoppia la complicità tra Tommaso e la spagnola Maica, l'idraulico ha anche passato la prima notte nel suo letto a chiacchierare e poi l'hai aiutata a fare le pulizie. La cosa sembra essere reciproca, infatti Maica ammette: "Tommaso mi piace. Lui è stato un bravo compagno oggi, non mi capisce in alcune cose, ma sono stata bene. Tommaso si è baciato con Maria… Maria Vanessa? Pperò mi ha detto che lei non gli piace davvero. Sì, mi ha detto che lei è troppo grande, ha 31 anni e poi non si incastra bene con lui... Quindi non gli piace davvero". Intanto Mariavittoria, questo il suo vero nome, si mostra gelosa, e a Tommaso dice: "Mi faccio i miei conti come tu valuti i comportamenti miei, io valuto i tuoi... Stamattina mi hai chiesto se fossi arrabbiata, hai la coda di paglia?".

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Alfonso Signorini risponde alle critiche di uno spettatore Signorini ha ricevuto una lettera da una lettrice di Chi che si è definita "un'affezionata telespettatrice". La donna gli ha confidato di non trovare più divertente il Grande Fratello. Lui ha risposto per le rime: "I momenti in cui la Casa del GF diventa un grande palcoscenico dove creatività e talento sono messi a servizio di chi guarda da casa sono meravigliosi. Quest'anno, grazie alla scuola e al mestiere di Enzo Paolo Turchi, tutto è più semplice e spero possa dare momenti ancora più piacevoli. Quanto alla leggerezza, all'ironia e soprattutto all'autoironia, beh quelle sono qualità quasi introvabili. Non solo tra i concorrenti del Grande fratello… Un caro saluto!".