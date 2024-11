Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Il nuovo bacio tra Federica e Alfonso Dopo l'aperitivo collettivo di ieri sera, i due inquilini si cambiano un bacio appassionato alla luce del sole. I due si sono lasciati andare a sguardi complici e abbracci, cantando insieme “Mille giorni di me e di te” di Baglioni. Il momento si è trasformato in un appassionato bacio che ha suggellato la loro ritrovata vicinanza. Gli altri inquilini, sorpresi e felici per loro, hanno esultato con entusiasmo, osservando la scena con affetto. Alfonso e Federica, visibilmente emozionati, hanno condiviso altri gesti di tenerezza prima di unirsi agli altri.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Scontro tra Shaila e Helena Sembra che Shaila non sia stata, per qualche motivo, felice di sapere da Mariavittoria che Helena avrebbe voluto creare un'alleanza con lei già prima di entrare nella Casa. Infatti ha subito sbottato: “Ci sono delle cose che non mi erano chiare di lei. Io non ne sapevo nulla dell’esistenza di questi fanclub. Lei sapeva che i fan ci volevano amiche? Ma è follia. Io a questo punto dubito anche delle ultime cose che mi ha detto, che è felice per me e Lorenzo e che non è gelosa”. Poi ha deciso di confrontarsi direttamente con la modella brasiliana su questa questione. accusandola di essere una persona poco sincera, di avere ancora un legame con Lorenzo che non riesce a superare e che è gelosa della loro relazione. Secondo Shaila infatti, Prestes continuerebbe a far di tutto per tirare in ballo Spolverato. A quel punto Helena ha risposto a tono: “A me non importa se stai con Lorenzo, io non provo più nulla per lui […] Sei stata molto volgare in puntata, sei stata molto volgare e basta, sei stata cafona. Poi a casa c’è gente che guarda, io non vorrei che i bambini facessero quelle cose”. Questo ha fatto infuriare ancora di più la ballerina, che quindi si è sfogata con Lorenzo che le ha dato immediatamente ragione.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 La gaffe di Federica Petagna con l'aereo Un aereo con un messaggio per Shaila Gatta ha sorvolato il cielo, riportante il testo: "S mai sola, noi con te #fan e Fede". Federica ha interpretato male il messaggio e ha pensato che fosse dedicato a lei, ringraziando pubblicamente i fan. Vedere scritto il nome Fede deve averla confusa. Gli inquilini le hanno fatto subito notare l'errore, e lei ha ammesso candidamente di aver fatto una figuraccia.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Romanticismi tra Helena e Javier A letto insieme, Javier supporta Helena riguardo la sua rabbia per la discussione con Shaila. Lui prova a parlare con la modella: “Perché le dai così tanta importanza?”. Helena non risponde subito, ma il suo volto tradisce il fastidio che prova. “Ti stai perdendo in un bicchiere d'acqua”, conclude Javier, che cerca di consolarla: “Non hai tempo e spazio per la rabbia”. Secondo lui, sfogarsi va bene, ma non bisogna isolarsi per una sola persona. “Non merita che ti arrabbi”, dice e, con un sorriso affettuoso, aggiunge: “Qui ci sono persone che ti vogliono bene. Io sono uno di loro”. Queste parole sembrano sciogliere la tensione di Helena, che sorride e si avvicina a Javier. Lei gli sussurra con dolcezza: “Grazie di essere venuto. Mi stai vicino?”. Tra coccole e parole affettuose, i due si addormentano insieme, lasciandosi alle spalle le tensioni della giornata.