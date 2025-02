Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Chiara Cainelli in lacrime per Alfonso Chiara è dispiaciuta per l'eliminazione di Alfonso e, con le lacrime agli occhi, si sfoga con alcuni inquilini. Zeudi prova a consolarla: "Pensa che hai trovato l'amore e tra un mese ti vivrai questo amore fuori" le dice, invitandola a non abbattersi. Chiara si commuove. Ammette di aver trovato un uomo leale, sincero e con tanti valori e di questo ne è estremamente fiera: "Io sono contenta di lui, è il migliore, e per questo non riesco ad accettarlo" afferma. Dice di essere infastidita dal comportamento di molti inquilini e per questo vorrebbe far emergere tutta la falsità: "Sono tutti dei grandissimi falsi", "Per tutta la falsità che ho visto oggi, sento che io non posso mollare".

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Lorenzo minaccia Iago Durante l'ultima diretta c'è stato uno scontro tra Lorenzo e Iago, ma è avvenuto parzialmente in sordina, durante la pausa pubblicitaria. Quando Garcia ha fermato Spolverato dicendogli: "Non mi interessa parlare con te. Sei la colonna sonora del programma, Lorenzo Spolverato, sei stonato, non mi migliora il tuo canto". Il modello non ci ha visto più, e in pubblicità avrebbe attaccato duramente il coinquilino: "Spero che tu esca stasera, ricordati le due settimane che ti ho dato". Sembra quindi che Lorenzo abbia dato una sorta di ultimatum all'attore.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Chiara attacca Mariavittoria Dopo la Nomination, Chiara e Shaila si scambiano le rispettive opinioni su Mariavittoria, criticandola senza remore. Dopo la puntata, Tommaso si riunisce con Chiara e Shaila per parlare di quanto accaduto. L'idraulico cerca di riportare la pace tra la sua fidanzata e le due concorrenti, ma le ragazze non sembrano intenzionate a riappacificarsi. La ballerina ammette che parlerà con Mariavittoria, ma solo per dirle di prendersi la responsabilità del cambiamento del loro rapporto. Se prima Shaila le dava un'importanza speciale, ora non lo fa più “Magari sarà la volta buona che impara”, commenta. Tommaso rientra in casa, lasciando sole le due ragazze che continuano la conversazione. “Per me Mariavittoria è una falsa”, ammette Chiara, indispettita per essere stata nominata dalla dottoressa. Shaila sostiene che il motivo della Nomination della dottoressa, sia stato dovuto al fatto che fossero “tutti contro” Chiara. “Lei si è appoggiata a quello”, spiega la ballerina e la concorrente concorda con lei. “È una grandissima falsa”, ribadisce Chiara.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Duro scontro tra Lorenzo e Amanda Lorenzo e Amanda hanno una discussione accesa su alcuni problemi che hanno ostacolato il loro rapporto. I due si ritrovano in giardino: "Se mi siedo su questa poltrona deve valerne la pena" dice Lorenzo, visibilmente alterato. Amanda risponde che lei stessa non pensa valga la pena discutere con una persona che non ha voglia di ascoltarla. Nonostante la titubanza iniziale da parte di entrambi, il confronto prosegue. I due parlano degli ultimi avvenimenti che li hanno resi sempre più distanti: seppur iniziano con discussioni di minore importanza, il vero motivo del loro allontanamento viene a galla. "Ti sei sentito trascurato da me?" chiede Amanda al finalista, che conferma "Brava Amanda", le dice. "Tu non pensi di avermi trascurato?" chiede lei, ma Lorenzo nega. Amanda spiega a Lorenzo di essersi sentita messa in discussione dal finalista solo per il fatto di voler bene ad Helena. "Un mio amico lo accetta, il bene che voglio ad Helena non ha mai tolto il bene che voglio a te", spiega l'inquilina. Tuttavia, Lorenzo sembra non voler sentire ragioni. Amanda cerca di spiegargli che continua a trovare sbagliati i motivi del suo allontanamento "Non c'è una scelta tra te, e altri comportamenti miei che riguardano altre persone. Non ci deve essere questa scelta in amicizia: il bene dovrebbe andare oltre tutto questo", conclude la concorrente.