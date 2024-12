Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Helena confessa i suoi sentimenti per Javier Negli ultimi giorni il rapporto tra Helena e Javier è un po' cambiato: il ragazzo ha cominciato a conoscere meglio Chiara, e questo ha fatto scattare nella Prestes una forte gelosia, emozione che lei non riesce più a gestire: "Sono gelosa, ho un fuoco dentro. Parla troppo con lei", ha detto la 34enne sia ad Amanda che in confessionale. Nell'ammettere i sentimenti che prova per Martinez, la modella ha aggiunto: "Io l'avrei già baciato, quindi devo mettere un freno a certe cose perché la mia mente inizia a viaggiare". Nello sfogo andato in onda durante il Daytime, la concorrente ha proseguito: "Io lo desidero proprio, non è un gioco per me. Ho paura di ferirmi".

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Lorenzo Spolverato in lacrime per Shaila Lorenzo è dispiaciuto per la spiacevole situazione che si è venuta a creare con Shaila e, durante un momento di confidenze con Stefano, scoppia in lacrime. “Adesso mi sto impegnando a capire” esclama.“Sono arrabbiato con lei perché non mi sta portando rispetto” dice, turbato. Il gieffino scoppia poi in lacrime e, vedendo da parte della ballerina un muro, confessa di volersi allontanare da lei per recuperare le sue energie: "Può fare la sua vita e io la mia. Quando sarò pronto, ci daremo spiegazioni".

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Segnalazioni sospette su Maxime Mbanda Molto amato dagli appassionati di Rugby, Maxime, prossimo concorrente del programma, sta già facendo parlare di sé sui social per via di alcune segnalazioni arrivate di recente in direct a Deianira Marzano. Ecco quanto affermato da un utente rimasto anonimo: "Oddio, è una persona pessima, narcisista e basta! Frequentava una mia amica mentre le diceva di essere divorziato. Ovviamente erano tutte bugie". Un’altra utente invece ha raccontato di averlo conosciuto: "Anni fa conosciuto in un locale a Milano. Convinto e maleducato come pochi. Siamo usciti per una colazione, ma scappata subito. Voleva chissà cosa da me, mentre messaggiava al tavolo con un’altra per organizzarsi la serata".

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Le confidenze tra Alfonso e Tommaso Alfonso e Javier commentano insieme il loro rispettivo rapporto con Stefano e Lorenzo. Secondo il pallavolista, Stefano è un ragazzo molto intelligente e divertente e, con il suo modo di fare, è riuscito quasi a farsi volere bene da Alfonso, nonostante i precedenti: "Avete un bel rapporto, ti sta simpatico" esclama, felice per loro, e precisa "Non è come il rapporto tra me e Lorenzo". Alfonso spiega di aver cambiato atteggiamento nei confronti del ragazzo solo perché, stanco di dover discutere con lui, ha deciso di mettere da parte le numerose incomprensioni. "Lui è stato sempre molto tranquillo e mi sono tranquillizzato anche io" afferma. "Lo reputi un bravo ragazzo?" domanda Javier, curioso di scoprire il suo punto di vista. "È un bravo ragazzo, però ha fatto delle cose che non avrei fatto e che non farei" risponde l'inquilino.