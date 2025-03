Scoppia il caos nella casa del GF per l'avvicinarsi della finale. Mentre la situazione si fa difficile per Beatrice Luzzi, Shaila esplode e perde il controllo.

Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Shaila scatta contro gli altri inquilini Shaila è esplosa contro gli altri inquilini del reality, lamentando la mancanza di collaborazione da parte degli altri nelle pulizie, confessando di trovarsi spesso a pulire da sola, senza che nessuno muova un dito per aiutarla. "Sono stufa, qua nessuno si è degnato di alzarsi e fare mezza mossa. Questi sono tutti nullafacenti viziati, che schifo" ha sbottato la ballerina. Poi ha continuato lamentandosi con il fidanzato: "Faccio tutto io, nessuno pulisce o si prende il disturbo di fare qualcosa, in una casa dove viviamo in 11 poi. Hanno sempre una scusa, o devono fare una cosa o un'altra".

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Maria Teresa Ruta deride Giglio Poche ore fa, su X la Ruta ha risposto ad un tweet di una fanpage dove veniva preso in giro Giglio. Sotto una foto in cui il parrucchiere piangeva, qualcuno ha scritto infatti: “Ha saputo delle corna?”, facendo riferimento ai presunti tradimenti della fidanzata Yulia Bruschi con l'ex di lei Simone Costa. E inaspettatamente è arrivato un commento della ex concorrente Maria Teresa Ruta, che sentenziava: “Dai smettetela poverino! Comodino sì, ma bellissimo e buonissimo”.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Beatrice nega le presunte anticipazioni dagli autori Una talpa presente in studio durante l'ultima diretta di lunedì scorso ha affermato di aver visto Beatrice Luzzi parlare con un'autrice alla fine delle nomination, e che avrebbe sentito l'autrice dire all'opinionista: "Esce Helena", informazione che poi lei ha riferito a sua volta a Cesara Buonamici e ad Alfonso Signorini. La rivelazione è diventata velocemente virale su X, fino ad essere commentata dalla stessa Luzzi, che rispondendo ad una condivisione del gossip ha scritto: "Ma non è così. Ci siamo tutti confrontati sui possibili andamenti del voto, senza avere nessuna certezza".

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Le accuse di bestemmia contro Lorenzo Spolverato nelle ultime ore è diventato virale sui social un video in cui si sente chiaramente Lorenzo pronunciare una bestemmia all’interno della Casa del Grande Fratello. La voce sembra piuttosto chiara, nonostante nell'ultima diretta Alfonso Signorini abbia smentito tutto. Inoltre parallelamente sembra circolare un video in cui Spolverato farebbe palesemente il saluto nazista, anche se con intenti ironici, scimmiottando la postura da soldato, ma anche in questo caso il conduttore avrebbe messo tutto a tacere.