Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Lite furiosa tra Stefania Orlando e Giglio Giglio si è lasciato andare ad uno sfogo a causa dello scontro avuto con Stefania Orlando durante il momento delle Nomination nell'ultima diretta. Lui aveva detto: “Nomino Stefania perché non penso sia una persona cattiva ma non mi piace come dai opinioni e non ti interessi a scoprire di più, anche se siamo al Grande Fratello. Non venire a fare buon viso a cattivo gioco durante la settimana, hai sgarrato”, ma la Orlando aveva subito replicato: “Questa è la stessa motivazione dell’altra volta, almeno io ho il coraggio di dire le cose Giglio, tu non dici mai nulla. Non fai mai niente, sei rock fuori ma dentro sei molto Heidi”. Giglio non ha apprezzato la critica e, parlando con Jessica si è confidato. Morlacchi ha provato a consolarlo: “Non siamo tutti uguali Giglio, guarda me e Amanda. Noi abbiamo avuto un problema ma non ci siamo mai confrontate perché io non ho mai avuto un confronto..." Lui però si è sfogato scoppiando a piangere: “Fuori è un conto, dare le opinioni diverse dal dentro, non puoi chiedere, qui hai la possibilità di provare a chiedere no? Hai la possibilità di mettere in discussione la tua opinione, pensare di magari forse cambiare l’opinione sentendo la sua versione. Ma non è solo quella opinione che ha dato, ne ha date tante e io mi baso su quello. Non è che se non vedi una mia clip allora vuol dire che io non dico la mia, io la mia l’ho sempre detta altrimenti non sarei qui perché al televoto ci sono finito. Quindi ripeto: sarai una donna di spettacolo e io sono un uomo da bar ma si vive così nella vita”.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 La gaffe di Rebecca Staffelli Durante l'ultima diretta del reality, per errore è stato ripreso il confessionale, dove si trovava l'opinionista social Rebecca Staffelli, intenta a registrare una nuova puntata del GF Daily. Il problema è che tutto questo non doveva andare in onda, ma la regia l’ha mandato accidentalmente in diretta. Staffelli chiaramente non si aspettava minimamente di essere ripresa, infatti in quel momento si stava mettendo tranquillamente le scarpe, ignara che sarebbe finita in TV. Il momento è diventato chiaramente virale sul web, scatenando molta ilarità.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Jessica e Mariavittoria sul piede di guerra contro Lorenzo Nelle scorse ore Lorenzo ha insistito molto con Mariavittoria nel voler sapere chi le avesse rivelato alcune informazioni sul suo conto, quindi Jessica ha deciso di interviene in difesa dell'amica scatenando un nuovo scontro. Partendo dal presunto triangolo che Mariavittoria lo ha accusato di voler creare con Shaila ed Emanuele, Lorenzo inizia a interrogare la dottoresa. L'inquilina fa quindi presente tutti gli epiteti negativi che il ragazzo le aveva rivolto. Lui però vuole sapere chi le abbia dato queste informazioni. “Se me lo chiede Signorini parlo” rivela Mariavittoria. Poco dopo, Jessica raggiunge i due, e Mariavittoria le racconta tutto, dando via a un lungo sfogo. Lorenzo le raggiunge e Jessica prende subito le difese dell'amica: “Già sul divano glielo hai chiesto. Non te lo vuole dire per cui non chiedere”. E aggiunge: “Decide Alfonso, non mettiamo in mezzo anche altre persone”. Lorenzo chiede a Jessica di mettersi da parte perché la questione non la riguarda, ma la cantante non si tira indietro e sottolinea: “Faccio come fate voi, è bello?”, riferendosi al fatto che è tipico dell'atteggiamento dell'altro gruppo, formato da Shaila, Chiara e Zeudi. Mariavittoria cerca di stemperare la situazione, ma i due continuano a punzecchiarsi. Lorenzo, ormai in Salone, continua ad accusare la romana di non sapersi difendere da sola, e lei controbatte immediatamente. “Ti mancano Pulcinella e Arlecchino, poi hai finito le maschere, Lollo”, commenta ironicamente Jessica.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 La vittoria assicurata di Zeudi: perché Il televoto di ieri sera ha reso palese una differenza quasi abissale. Se i primi due finalisti sono stati eletti con uno scarto bassissimo, lo tesso non si può dire della terza, Zeudi Di Palma, passata in finale con un indice di gradimento altissimo. Se molti fan di Helena Prestes ieri sera hanno sostenuto Stefania Orlando, mentre i Zelena hanno votato per la Zeudi e le Shailenzo per Shaila. I risultati di ieri sera hanno parlato chiarissimo: l'ex Miss Italia il 49,2%, la ballerina il 22,83%, Stefania Orlando 20,11%, MariaVittoria Minghetti 6,9% e Chiara Cainelli 0,9%. Lo stacco è stato talmente tanto esagerato che i fan pensano che ci sia già una vincitrice annunciata, a meno che non si verifichino colpi di scena sorprendenti, sembra evidente l'esito della votazione finale del 31 marzo.