Fonte: Mediaset Infinity 1 /6 Beatrice attacca Angelica, è il suo nuovo obiettivo Beatrice continua a confermarsi la regina di questa edizione. Oltre a primeggiare nelle classifiche, l'attrice ottiene anche l'eliminazione dei suoi "Nemici", come nel caso della rivale Samira Lui. Angelica deve quindi fare attenzione alla sua influenza sul pubblico, perché è il nuovo obiettivo di Bea. Nel corso di una discussione sulla coppia formata da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, Angelica ha un acceso confronto con Beatrice Luzzi che l'ha definita "Una gatta morta". "Vorrei sapere perché sono una gatta morta e un essere orribile", replica Angelica mentre ottiene il sostegno di altri concorrenti. "Lei entra in discorsi molto intimi a gamba tesa. Durante un gioco, ci ha tenuto a sottolineare che lei era la seconda della lista dopo Samira. Ha bisogno di tantissime attenzioni", ribatte l'attrice. Poi Angelica scoppia in lacrime: "Sto pensando alla mia famiglia e a Riccardo che sente queste parole".

Fonte: Mediaset Infinity 2 /6 Jill Cooper non risparmia Beatrice Al termine della discussione tra Bea e Angelica, Jill si mette in mezzo per difendere la giovane, accusando Beatrice di dover pesare meglio le parole, perché è stata troppo cattiva con la ragazza, inoltre accusa l'attrice di aver attuato una strategia, per continuare ad essere apprezzata dal pubblico scatenando litigi.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /6 Massimiliano rivede la madre, che non vuole parlare di Heidi La madre di Varrese è entrata in casa per sostenere il figlio in un momento complicato, dopo la bufera con Heidi. La donna ha detto a Massimiliano: "Entrando nella casa hai dimostrato il tuo coraggio e la tua voglia di metterti in gioco, di vivere. Sapevi che non saresti piaciuto a tutti, sei vero e non hai paura di mostrare ciò che provi. Non tutti riescono a capire la tua trasparenza, cercano il marcio dove non c'è. Conosci i tuoi limiti e lotti ogni giorno per diventare un uomo migliore". Quando Signorini le ha chiesto di commentare il dramma relativo all'uscita di Heidi e le parole del padre di lei, la madre di Varrese ha tagliato corto: "Non voglio parlare di questo argomento".

Fonte: Mediaset Infinity 4 /6 Giuseppe Garibaldi e Giselda Torresan in lacrime Samira rappresentava una cara amica per gran parte del gruppo, la sua uscita ha quindi sconvolto tutti. Terminata la puntata, Giselda scoppia in un pianto disperato. La ragazza ricorda i momenti in cui Samira la truccava e la riempiva di complimenti: "Lei voleva stare qui" dice sconvolta. A nascondere un po' i suoi sentimenti e invece Giuseppe, che da sempre gli latri sostengono che avesse un debole per Samira, nonostante la relazione con Bea. Il calabrese non riesce però a trattenere delle lacrime, che rigano il suo volto provato.

Fonte: Mediaset Infinity 5 /6 Alex Schwazer: "A Beatrice piaccio io" Alex Schwazer durante le nomination ha accusato Beatrice di essere innamorata di lui, e di non essere stata sincera con Garibaldi. Il maratoneta ha detto: "In realtà a Bea piace un uomo sposato, sono io. Me lo ha detto tre settimane fa, nella stanza da letto io poi ho detto questo in giardino davanti a altri e tu hai detto che io sono affascinante e poi hai detto "Purtroppo è sposato", questo vuol dire che quello che provi per Giuseppe non è una cosa seria". Beatrice ha dato allo sportivo del pazzo.