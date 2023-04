Giusy Buscemi “tradisce” la Rai: sarà Vanina Guarrasi su Canale 5 Dopo Francesca Chillemi, l’attrice di Un passo dal cielo 7 e Miss Italia 2012 sarà protagonista di una nuova fiction Mediaset: al via i primi ciak in Sicilia

Il Paradiso delle Signore, Il giovane Montalbano, Doc – Nelle tue mani e, più recentemente in tv, Un passo dal cielo: la carriera attoriale di Giusy Buscemi vanta alcuni dei più grandi successi delle reti Rai ma, almeno per la prossima stagione, Mediaset sarà la sua nuova casa. L’attrice e vincitrice di Miss Italia 2012 sarà infatti Vanina Guarrasi, la protagonista di una nuova fiction che sebutterà su Canale 5 nel 2024.

Giusy Buscemi è Vanina Guarrasi

Tratta dai libri di Cristina Cassa Scalia editi da Einaudi e prodotta da Palomar, Vanina Guarrasi andrà ad arricchire la prossima stagione fiction targate Mediaset. A interpretare l’omonima protagonista, nuovo vicequestore della Squadra Mobile di Catania dopo una brillante carriera nell’antimafia di Palermo, sarà Giusy Buscemi. L’attrice – vista recentemente in Un passo dal cielo 7 nei panni di Manuela Nappi, al fianco di Enrico Ianniello – sarà il volto di una serie Mediaset dopo quasi dieci anni costellati di successi in Rai, come l’esperienza ne Il Paradiso delle Signore tra il 2015 e il 2017. Dopo Francesca Chillemi in Viola come il mare, dunque, un altro "sgarbo" Mediaset, che si aggiudica uno dei volti chiave delle fiction Rai.

La nuova fiction Mediaset

Nella sua nuova vita a Catania come vicequestore della Squadra Mobile, Vanina Guarrasi è in fuga dal suo doloroso passato, dopo la morte del padre per mano della mafia e i problemi di cuore con Paolo (Giorgio Marchesi), in grado di turbarla anche dopo la fine della relazione, proprio quando nella sua vita sta entrando un altro uomo.

Le riprese della serie, diretta da Davide Marengo, sono già iniziate in Sicilia e proseguiranno nell’arco di 16 settimane: è presumibile dunque che Vanina Guarrasi entrerà nel palinsesto Mediaset nel 2024.

Potrebbe interessarti anche