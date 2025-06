RaiPlay, non solo Belve: le fiction e i film da vedere gratis in streaming Belve chiude con il botto di ascolti, ma l'offerta televisiva della rete ammiraglia non si ferma e anzi rilancia con nuovi programmi da vedere senza abbonamento

Se in Tv non c’è nulla, potete anche buttarvi sul ricco catalogo di RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai che consente di accedere a programmi, serie TV, film e documentari. Per usufruire di tutti i contenuti on demand, è necessaria una registrazione gratuita e una mail (QUI per utilizzare quella di Libero). Una volta registrati, sarà possibile accedere ai contenuti da diversi dispositivi, come smartphone, tablet, computer e Smart TV, e scegliere tra centinaia di opzioni, come Mare Fuori, Leopardi – Il poeta dell’infinito con Giusy Buscemi, Dark Lines – Delitti a matita, Gormiti – The New Era o Dieci Capodanni.

