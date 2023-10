Giulia Stabile cavalca la polemica contro l'ex Sangiovanni (e rincara la dose) Tra le due ex star di Amici piomba il gelo. Dopo la separazione apparentemente pacifica, un gesto di Giulia scalda gli animi dei fan, che attaccano Sangiovanni

L’epilogo lo conosciamo, i due giovani artisti, tra la primavera e l’estate del 2023 si sono lasciati. I giovanissimi Giulia e Sangiovanni si erano conosciuti tra i banchi del talent di Maria De Filippi, Amici. Lei ballerina che ha trionfato nella ventesima edizione del programma, lui cantante che a primeggiato nella sezione del canto, surfando nelle classifiche con hit come Lady e Malibu, fino al piccolo grande successo a Sanremo e la recitazione al fianco di Carlo Verdone. Anche Stabile è riuscita diversificarsi molto, cimentandosi nel ruolo di inviata e presentatrice per Tu si que vales della stessa De Filippi. Per questo ad oggi sembra difficile pensare a come le cose tra i due abbiano preso una piega così negativa.

La separazione e il cambio d’atteggiamento

Il loro fidanzamento risale al 2020, avevano fatto sognare i loro fan con storie Instagram e paparazzate che facevano sembrare la coppia sempre più affiatata, fino a quando non hanno cominciato a serpeggiare voci di una separazione tra i social. A quel punto la stessa Giulia si era espressa con parole molto carine nei confronti dell’ormai ex, dicendo a Grazia: "Sì lo so che i fan sono preoccupati per le cose che hanno letto su me e Sangiovanni. Cosa dico loro? Lui per me resterà sempre il mio primo amore". Ora evidentemente qualcosa deve essere cambiato, perché l’ultimo gesto della ballerina nasconde un evidente astio per il suo ex. Ma cosa è successo esattamente?

Il gesto contro Sangiovanni

Tutto è cominciato quando in un’intervista a MTV Italia Sangiovanni aveva risposto alla domanda su quale sia stata la sua più grande pazzia per amore, dicendo: "Ho preso un aereo per andare dall’altra parte del mondo. È una pazzia, tanti cash per niente!". A quel punto i fan di Giulia si sono subito scatenati, lamentandosi del fatto che non solo quel gesto non fosse evidentemente per lei, ma anche che il cantante abbia voluto far subito capire che si trattasse di qualcun altro, sostenendo anche che lui si sia mosso verso Roma da Giulia solo in concomitanza di partite di calcio o concerti, e che quindi non ci tenesse poi così tanto a lei. Tra i commenti di questo tipo spicca anche un: "Può essere una ca**ata, ma il messaggio che vuole fare arrivare è che non l’ha certo fatta per Giulia". Proprio questa risposta ha attirato l’attenzione della Stabile, che ha deciso di mettere un like al commento, facendo capire di essere d’accordo con quanto supposto dai suoi fan, alimentando forse anche l’astio verso Sangiovanni. A poco è servito correre ai ripari togliendo il like della discordia, poiché l’argomento era ormai entrato ampiamente in tendenza tra i suoi fan. Cosa sarà mai successo tra i due, tanto da incrinare in questo modo i rapporti?

