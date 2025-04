Giovanni Muciaccia: “Sono terrorizzato da Fiorello. L’addio alla Rai fu uno choc, sembravo uno zombie" Il conduttore di Art Attack ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato anche delle imitazioni di Fiorello e dell'addio alla Rai che fu terribile.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

Fonte: IPA

Se si pensa a Giovanni Muciaccia non può non venire in mente il suo programma Art Attack per cui è diventato famoso. Molti ricorderanno i suoi lavoretti nella trasmissione di Disney Channel poi approdata su Rai 2, andata in onda dal 1998 al 2005 e poi dal 2010 al 2018. Oggi il conduttore si è raccontato in un’intervista al Corriere della Sera alla vigilia del suo spettacolo teatrale Ieri oggi e domani che debutterà il 2 maggio a Milano e poi continuerà a Roma e a Torino. Nella lunga chiacchierata Muciaccia ha parlato, tra le altre cose, dell’addio alla Rai e di Fiorelllo.

L’addio alla Rai di Giovanni Muciaccia

Il conduttore ha raccontato di quando è stato "fatto fuori" dalla Rai: "mi aggiravo come uno zombie tra viale Mazzini e viale Clodio, come se mi avessero tirato due sberle. Era novembre 2019". Ha aggiunto che all’epoca c’era il direttore di Rai 2 Carlo Freccero che decise di chiudere una decina di programmi tra cui anche quelli di Muciaccia, Cinque cose da sapere e La porta segreta. "Non avendo paracadute politici mi sono ritrovato a casa – ha detto –: è stato uno choc, una forma di violenza. Penso che un direttore non debba avere il potere di chiudere all’improvviso programmi di divulgazione, che dovrebbero essere nello statuto della tv pubblica". Ha spiegato poi di vivere ancora di Art Attack "perché da quando ho iniziato il programma mi sono messo a studiare l’arte, e oggi la divulgo attraverso gli spettacoli teatrali e le ospitate che faccio tra festival ed eventi. Ho un pubblico di tre generazioni super affezionato che mi segue".

A Giovanni Muciaccia piacerebbe tornare in tv ma ha detto di non aspettarsi nessuna telefonata e di non vivere nemmeno in attesa che qualcuno lo chiami. Adesso ha costruito il suo equilibrio con una bellissima famiglia: sua moglie si chiama Chiara Tribuzio, la coppia ha due figli, Edoardo e Maria Vittoria, rispettivamente di 14 e 9 anni. Ha la passione per il kitesurf e il mare in generale ma in questo caso l’adrenalina l’ha spinto troppo oltre tanto da rischiare "di morire tre volte, una nel canale d’Otranto e due all’estero. Non riuscivo a tornare a riva".

L’imitazione di Fiorello

Giovanni Muciaccia si è detto terrorizzato dall’idea di tornare da Fiorello, che ha spopolato con la sua imitazione a Viva Rai 2: "Non l’ho mai sentito, ma sono terrorizzato all’idea di tornare da Fiorello perché quelle imitazioni hanno scatenato l’inferno: la gente mi fermava per strada, tra foto e battute. Mi sono camuffato mille volte per non essere visto. Non che la cosa mi desse fastidio, succede ancora adesso, ma in quel periodo era particolarmente intensa".

