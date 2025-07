Giffoni, da RIV4LI a I Cesaroni: i nomi e i numeri del Festival cult dei giovanissimi Dal 17 al 26 luglio la kermesse cinematografica torna con la 55esima edizione, pronta a stupire ancora giovani e non.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Dal 17 al 26 luglio Giffoni Valle Piana (Salerno) si trasforma in un laboratorio di emozioni per oltre 5mila giurati dai 3 ai 18 anni, coinvolti in 99 film da 50 Paesi, 6 anteprime e più di 20 eventi speciali. Questi sono i numeri del Giffoni Film Festival, una comunità attiva, fatta di impatto sociale e dialogo: un rito collettivo dove ridere, riflettere, crescere insieme e – perché no – riscoprire la meraviglia di tornare bambini.

Da RIV4LI, la nuova serie Netflix made by Stand by Me, all’anticipazione di "Per te", con Edoardo Leo, Javier Leoni e il giovane Mattia Piccoli, la cui storia vera ha toccato il cuore. E poi il ritorno de I Cesaroni, con Claudio Amendola, Matteo Branciamore, Marta Filippi e Andrea Arru, Riccardo Milani e la rodata Virginia Raffaele che presentano "La vita va così", accompagnati da Jenny De Nucci e da una proposta social & sportiva dei Manetti Bros.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Curiosi di scoprire tutto? Guardate il Video!

Potrebbe interessarti anche