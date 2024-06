Gianluca Grignani, rivelazioni choc dalle droghe all’arresto e le molestie: “Scrivo per denunciare” Il cantante ha presentato l’autobiografia “Residui di rock’n’roll” e ha parlato di carriera e vita privata, ricordando gli incontri con Dalla e Pino Daniele

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Gianluca Grignani racconta la sua verità. Il cantante milanese ha recentemente pubblicato la sua autobiografia "Residui di rock’n’roll" e, in una lunga intervista a La Repubblica, è tornato su alcuni punti e bivi fondamentali della sua carriera e della sua vita privata. Dalle droghe all’arresto del 2014 fino alla fuga in Sudamerica e le molestie subite da piccolo, Grignani si è raccontato senza filtri. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Gianluca Grignani: l’arresto, la fuga, le droghe e i grandi incontri

In seguito alla pubblicazione della sua autobiografia "Residui di rock’n’roll" edita da San Paolo lo scorso mese, Gianluca Grignani ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica per spiegare alcune tappe fondamentali del suo percorso artistico e privato. Il cantante milanese classe 1972 è tornato innanzitutto sull’arresto del 2014 per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, spiegando proprio cosa lo abbia spinto a scrivere la sua verità in un libro: "Era importante che le persone conoscessero la mia versione su quello che è successo durante quella cena in estate con amici e familiari. È tutto scritto lì".

Non manca, all’interno dell’autobiografia, un capitolo dedicato alle dipendenze: "Anche qui: le speculazioni sono state tantissime. Dovevo raccontare la mia versione. Solo che ho scelto di farlo in maniera quasi narrativa". Nel raccontare la sua fuga in Sudamerica, Grignani ha ripercorso anche alcuni degli incontri decisivi della sua carriera, da quello con Franco Battiato a Londra dopo la sua esperienza in Giamaica a quello con Lucio Dalla sotto il palco di un concerto dei Pearl Jam, fino allo scambio con Pino Daniele: "Pino, ci facciamo una canna?" – "Guagliò, io nella mia vita mi sono già fumato tutti i Campi Flegrei…".

Le molestie da piccolo e la vita oggi

Nel corso dell’ampia intervista Gianluca Grignani è tornato a parlare anche delle molestie subite da piccolo, durante un campo estivo del Coni: "È successo tanti anni fa ed è stato devastante per me. L’ho fatto per denunciare: queste cose accadono ancora". Oggi Grignani non sta attraversando il momento migliore della sua vita ("Vivo un periodo non facile. La depressione porta a chiederti se ciò che hai fatto e ciò che farai è abbastanza") ma, come confessato dal cantautore, i figli sono sempre stati l’appiglio per continuare a lottare: "Loro mi danno tutta la forza necessaria per reagire"

Potrebbe interessarti anche