GialappaShow, da stasera con Ellen Hidding: anticipazioni, comici, novità Mago Forest, Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Valentina Barbieri e molti altri artisti pronti a riprendere parte nel cast del varietà più divertente di TV8.

Dopo l’enorme successo della prima edizione, questa sera, lunedì 16 ottobre, ritorna il GialappaShow, lo spettacolo firmato dalla Gialappa’s Band composta da Marco Santin e Giorgio Gherarducci in onda su TV8. Anche quest’anno si prospettano grasse risate grazie ai comici fissi del cast e alle co-conduttrici che, come la prima edizione, affiancheranno il Mago Forest alla conduzione. Ma vediamo qualche anticipazione di ciò che vedremo questa sera e nelle prossime puntate.

GialappaShow: riconfermato il cast della prima stagione

Come abbiamo accennato, al timone del programma ci sarà ancora il Mago Forest che, in ogni puntata, sarà affiancato da una co-conduttrice diversa. Per la prima puntata di questa sera al suo fianco ci sarà Ellen Hidding, la conduttrice di origine olandese che aveva debuttato proprio con Forest oltre vent’anni fa.

Ma accanto al conduttore e alla co-conduttrice, in questa nuova edizione ci sarà ancora un cast di comici veramente d’eccezione. Ovviamente, non mancheranno le inconfondibili voci della Gialappa’s Band, ovvero quelle di Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Così come potremo rivedere Ubaldo Pantani nel nuovo format 4 funerali; Brenda Lodigiani con nuove imperdibili imitazioni e Valentina Barbieri con le iconiche parodie di Hilary Blasi e una new entry: Madame.

Finita qui? Ovviamente no. Tornerà anche l’appuntamento con Sensualità a Corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino; così come rivedremo anche Stefano Rapone nei panni del Vice portavoce aggiunto del Governo e di un nuovo personaggio tutto da ridere: l’inviato sul red carpet. Nel cast anche Antonio Ornano con il suo Brando Godano e un nuovo personaggio, ovvero l’allenatore di una squadra di calcio giovanile.

Immancabili anche il comico Alessandro Betti con il suo Fachiro Tandoori e il prestigioso premio Alluce di Donatello; Toni Bonji con nuove perle di saggezza demotivanti e l’interpretazione di un medico dello sport. E, tra le riconferme, anche i ragazzi Cin Cin, ovvero Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin. Tornerà anche il mitico gruppo dei Neri per caso con la guida del Maestro Vittorio Cosma.

GialappaShow: novità e new entry

Oltre al cast della scorsa stagione, le nuove puntate porteranno con sé anche molte novità e alcune new entry veramente imperdibili. Tra queste Gigi & Ross, Alessandro "Lesc" Bianchi, Edoardo Ferrario e Fabrizio Casalino, con nuovi personaggi che faranno sbellicare dalle risate.

Tra i nuovi format proposti troveremo anche Tentescion Ailand, il cui nome dice già tutto; e ovviamente non mancheranno filmati inediti commentati dalla Gialappa’s, e molte altre parodie di programmi televisivi, eventi sportivi, mondi del web e molto altro.

Infine, ogni puntata potrà ospitare ospiti a sorpresa che arriveranno suonando il famoso citofono del programma. Ma su questo niente spoiler, non rimane che guardare il GialappaShow.

Quando e dove vedere il GialappaShow

La prima puntata della nuova edizione del GialappaShow andrà in onda questa sera, lunedì 16 ottobre, alle ore 21.30 circa su TV8 e in simulcast su Sky Uno.

