Samanta Togni, chi è il marito Mario Russo: Il lavoro prestigioso, le nozze lampo e la crisi La vita privata e professionale del marito della conduttrice: l'incontro con colpo di fulmine, il matrimonio lampo e la separazione dopo il trasferimento a Dubai.

Samanta Togni è una delle ballerine e conduttrici italiane più amate che nel corso della sua vita ha vissuto diverse storie d’amore di varia durata. La showgirl è sposata con Mario Russo, un medico chirurgo. Scopriamo di più su di lui.

Samanta Togni, chi è il marito Mario Russo

Mario Russo è un noto chirurgo specializzato in chirurgia plastica ricostruttiva. Ha due studi, uno a Dubai e uno a Roma. È un medico affermato e anche sui social è molto seguito: il suo profilo Instagram conta oltre 41mila follower. Il medico ha sposato la conduttrice il 15 febbraio del 2020 dopo averla conosciuta l’anno prima ed essersene subito innamorato. La ballerina aveva deciso di stravolgere la sua vita, lasciando l’Italia e la conduzione de I fatti vostri per seguire il marito a Dubai. Lei ha un figlio, Edoardo, nato da una precedente relazione e anche lui è padre di tre figli, Federico, Roberto e Giordana. L’anno scorso la coppia ha avuto un momento di crisi profonda che ha messo a dura prova il loro matrimonio. In tal proposito la ballerina aveva dichiarato in un’intervista: "Mi sono sentita data per scontata, poco compresa in ciò che mi piace fare, banalmente lavorare, sentirmi attiva, mettere a frutto le mie passioni e le mie capacità". Per questo aveva accettato di buon grado di partecipare con la sorella a Pechino Express. Un’avventura in cui ha riscoperto se stessa.

Negli ultimi tempi però si è riparlato ancora di crisi tanto che in alcune foto sui social Togni non aveva più al dito la fede nuziale. Inoltre nel giorno del suo compleanno, lo scorso 21 aprile, non c’è stata traccia di auguri sui social di Mario Russo alla moglie. In più lui continua a vivere a Dubai mentre lei ha fatto le valigie ed è rientrata in Italia: "Sono stata lì per tre anni. Ci ho provato ma non ce l’ho fatta. Stando lì sentivo di essere avvolta nel vuoto. A volte per amore della coppia si fanno gesti controproducenti nei confronti di se stessi", ha raccontato la ballerina a La volta buona durante un’ospitata dello scorso autunno.

Intanto, il medico si è unito al team del Liv Hospital di City Walk della città degli Emirati Arabi: la notizia è stata data dallo stesso chirurgo sui social ma congratulazioni di Samanta Togni non ce ne sono. Insomma tutto fa pensare a una nuova crisi ancora più profonda per la coppia, anche se i diritti interessati non hanno ufficializzato la rottura.

Gli ex fidanzati di Samanta Togni

Samanta Togni ha avuto il figlio Edoardo dall’imprenditore Mirko Trappetti. La storia però è terminata e in seguito la showgirl è stata con Stefano Bettarini, conosciuto all’interno del dancing show Ballando con le stelle. Nel 2011 ha avuto una relazione con lo scrittore e produttore Nicola Paparusso e successivamente con Christian Panucci, altro ex calciatore come Bettarini.

