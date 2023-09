Giacomo Urtis, maxi-sorpresa per il compleanno: c'è lo zampino di Corona? Il chirurgo delle celebrità ha compiuto gli anni festeggiando con un party in grande stile e un corteggiatore misterioso gli ha fatto avere un regalo inatteso.

Giacomo Urtis, o Jenny come si fa chiamare da un po’ di tempo, è stato di recente al centro del gossip per un’ipotetica relazione con Fabrizio Corona, con tanto di proposta di matrimonio di quest’ultimo (almeno da quanto dice Urtis). Giusto ieri il chirurgo delle celebrità ha festeggiato il compleanno con una grandissima festa e non è certo passato inosservato un enorme mazzo di rose rosse ricevuto da un corteggiatore misterioso. Chi sarà? Ecco le ipotesi dei fan.

Giacomo Urtis riceve 50 rose rosse: centra Fabrizio Corona?

Giacomo Urtis ha da poco festeggiato il compleanno con un grande party tra amici al suo ristorante preferito. Festa ovviamente documentata anche attraverso i social con scatti e video.

"Botoxini, finalmente sono maggiorenne. Grazie a tutti per gli auguri, per l’affetto e per il continuo sostegno. Piano piano risponderò a tutti. Vi amo", ha scritto Urtis nella didascalia del suo post Instagram con alcune foto della serata.

Ma il chirurgo ha anche pubblicato alcune stories nel corso della serata durante le quali ha mostrato alcuni splendidi regali ricevuti per il compleanno, tra cui uno in particolare che è saltato subito all’occhio dei fan. Si tratta di un enorme mazzo di fiori, in particolare 50 rose rosse. Un dono che di certo non si riceve tutti i giorni, nonché uno dei regali più romantici per antonomasia.

"Ieri a mezzanotte per il mio compleanno hai svegliato tutta Messina con i fuochi d’artificio e oggi 50 rose rosse… Sei speciale", ha scritto Urtis sui social. Ma di chi stava parlando? E, di conseguenza, chi è il corteggiatore misterioso che gli ha regalato quel bellissimo mazzo di rose?

L’ipotesi su Fabrizio Corona

I fan hanno immediatamente iniziato a fare ipotesi sul possibile corteggiatore misterioso. E pare che in tanti siano convinti possa trattarsi proprio di Fabrizio Corona, magari desideroso di farsi perdonare da Urtis dopo il due di picche che gli ha prontamente rifilato nella sua intervista a Belve con Francesca Fagnani. Durante la lunga chiacchierata con la conduttrice, Corona ha palesemente smentito la proposta di matrimonio a Urtis, e questo è stato un duro colpo per il chirurgo.

I fan pensano quindi che dietro il gesto dolce e romantico possa proprio esserci Corona. Sarà veramente così? Al momento non è dato sapersi, e queste rimangono solo ipotesi. Certamente i rapporti tra lui e Urtis non sono del tutto chiari al momento, perciò questa ipotesi potrebbe essere possibile; così come quella che dietro le rose rosse ci sia in realtà un altro ammiratore misterioso. Non rimane che attendere un eventuale aggiornamento.

