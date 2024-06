Edoardo Donnamaria dimentica Antonella Fiordelisi: beccato con la nuova fiamma (c'entra Anna Pettinelli) L'ex vippone è stato avvistato in compagnia di una collega speaker, figlia di una nota prof. di Amici. Mistero sulla reazione di Antonella. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Nuovi amori e vecchi rancori. La storia bellissima (ma travagliata) tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è finita da un pezzo. Eppure ecco ancora qualche strascico, a due anni e passa dal Grande Fratello Vip che li aveva fatti conoscere. Perché sembra che Edoardo sia stato sorpreso in compagnia di una collega, anche lei speaker di Radio Zeta. Un flirt che forse va avanti da dicembre, mentre poco o nulla si sa suoi nuovi interessi amorosi (sempre che ci siano) della bella Fiordelisi. E in mezzo a questa storia, per vie traverse, ci finisce anche la prof. di Amici Anna Pettinelli. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Edoardo Donnamaria dimentica Antonella con Carolina Russi Pettinelli

Era ora, dirà qualcuno. Perché ormai, Edoardo e Antonella non stanno più insieme da moltissimo tempo. Quindi è lecito andare avanti. Ma chissà se nell’intimo, nonostante i mesi trascorsi e tutto il resto, la Fiordelisi al momento non sia rosa da una qualche forma di gelosia. Tutti infatti ricordiamo la passione travolgente che unì lei e Donnamaria ai tempi del Grande Fratello Vip. Un amore puro, immediato, da favola. Che però finì nel peggiore dei modi poco dopo l’uscita dalla casa.

Nel frattempo Antonella si è concentrata sul lavoro, si è messa in gioco con Pechino Express. Mentre di Edoardo, francamente, si erano perse un po’ le tracce. Almeno fino ad oggi. Quando il nome dello speaker radiofonico è tornato sulla bocca dei social per un’indiscrezione lanciata dall’esperto Amedeo Venza. Il rubacuori Donnamaria sarebbe stato sorpreso, di recente, in compagnia di Carolina Russi Pettinelli, figlia di Anna Pettinelli e del suo primo compagno. I due lavorano insieme a Radio Zeta, e quindi si conoscono in qualche modo da tempo. Ma di lei, la possibile nuova fiamma di Edoardo, si sa poco o nulla.

Le parole di Anna Pettinelli

Conosciamo le parole che aveva pronunciato la Pettinelli, riferendosi alla figlia quando fu ospite a Verissimo, nel gennaio scorso. "Ho fatto tanti errori e lei li ha subiti, le chiedo scusa", spiegò allora Anna, "sono una donna che ha sbagliato, e mia figlia ha subito i miei errori. Gli uomini importanti della mia vita sono passati per una convivenza e non è sempre stato facile con lei. Le chiedo scusa per averle imposto presenze che forse non erano così gradite". E poi aveva aggiunto: "Nella vita hai una scala di valori e non ci sarà mai nessun uomo che varrà l’amore di un figlio, lei è troppo importante. Anche se ha 31 anni, la sorveglio sempre. L’ho portata ovunque con me, viaggiava con me, non c’è stata una vacanza separate. Questo ha pesato nei miei rapporti, ma lei è più importante di tutto. Ho accettato che ora viva da sola". Almeno per adesso. Perché una convivenza tra Edoardo Donnamaria e Carolina Russi Pettinelli, non è da escludere. Dopotutto sono grandi, indipendenti, economicamente liberi. Anche se forse, certo, sarebbe un bello sgarro alla povera Fiordelisi.

Guida TV

Ubriachi d'amore SKY Cinema 1 23:15

Ubriachi d'amore SKY Cinema 1 09:55

Potrebbe interessarti anche