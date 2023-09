Fonte: Mediaset Infinity 1 /6 Varrese e la sua ultima volta Il conduttore ha commentato il due di picche di Heidi a Varrese: "Lei ci ha messo una pietra sopra e lui si dovrà guardare intorno, se avrà voglia. Altrimenti si comporterà da guru e attuerà l'ascesi corporea, capito?", quindi l'attore ha risposto: "Alfonso, io sono stato anche due anni senza avere rapporti". Signorini ha quindi risposto: "Non volevo indagare su questo. Però se lo dici tu, io ci credo. Allora riesco a capire perché avevi tutta questa fretta".

Fonte: Mediaset Infinity 2 /6 Angelica Baraldi piange per Massimiliano Angelica, che si pensa sia infatuata di Varrese, non ha apprezzato i commenti fatti da Beatrice Luzzi e da Valentina Modini su di lui. E con le lacrime agli occhi ha commentato: "Come se tu avessi fatto chissà cosa...Mi ha fatto andare fuori di testa sta roba. Non è giusto. Poi tutte queste frecciatine continue. Non hai fatto niente, abbiamo parlato, non è successo niente. Hanno montato una roba. Prepotente? L'hai messa all'angolo? Mamma mia".

Fonte: Mediaset Infinity 3 /6 Chiarimento tra Massimiliano e Valentina Varrese si è voluto scusare con Valentina per il litigio avuto il giorno precedente. Lei ha ipotizzato che il litigio sia scaturito dall'orgoglio di Massimiliano, lui taglia corto dicendo che lei dovrebbe tener conto che le cose dette vanno contestualizzate, e per lui i commenti ricevuti sono stati troppo pesanti".

Fonte: Mediaset Infinity 4 /6 Cesara si scalda Heidi in puntata ha commentato la vicinanza di Massimiliano dicendo: "Anche allora tentai di andarmene. All'inizio c'è stata simpatia subito, però io avrei preferito che la cosa fosse più graduale, ho avuto un po' di ansia. Dire che ti ho sognato per me sono parole forti dette da un uomo e non da un ragazzino". Cesara ha poi dato ragione alla giovane: "Nessuna donna vuole essere considerata una preda da poca fatica. Lo dico da donna, nessuna accetta tutta questa fretta, c'è un minimo di sospetto di strategia da parte di Massimiliano che serpeggia nella Casa".

Fonte: Ufficio stampa Rai 5 /6 Nuovo scontro tra Beatrice e Massimiliano Sicuramente gli inquilini avranno preso troppo di punta Beatrice, ma non si può dire che lei si impegni particolarmente per farsi amare da loro. Infatti ha iniziato una discussione con Massimiliano accusandolo di giocare di strategia: "Mi hai detto che avresti iniziato a guardarmi con altri occhi. Tu sapevi benissimo che saresti andato in Nomination e, anziché stare agli accordi, hai fatto strategia. Ha ragione Fiordaliso, tu sei uno stratega. Hai giocato molto sporco. Dopo il video ieri hanno dato la parola a te, sei confuso. Io sono stata corretta con te. Io sono stata carina con te, tu dovresti rivederti il video di quello che hai detto su di me. Lo sai come te la dovevi giocare". Varrese ha poi cercato di chiarire: "Io non ti ho assolutamente attaccato, sei tu che mi hai attaccato in puntata. Io ho risposto a una domanda inerente al video che è stato mandato in onda. Il video era pre-accordo".