GF, Shaila e Lorenzo di nuovo insieme: per i fan è una scelta sbagliata La coppia più chiaccherata di quest'anno al Grande Fratello ha diviso i telespettatori, che però sembrano essere per lo più favorevoli alla loro separazione

Una delle storie più chiacchierate del Grande Fratello degli ultimi anni. Una passione bruciante durata per tutta l’edizione, facendoli diventare i concorrenti più virali e celebri di questa stagione. Shaila e Lorenzo sono stati una coppia esplosiva che nel corso dei mesi ha passato tanti alti e bassi, fino ad arrivare ad una separazione definitiva. Ma ora ci chiediamo: meritavano di stare insieme, oppure è stato meglio così? faccelo sapere nel sondaggio alla fine dell’articolo.

I primi passi degli #Shailenzo

La storia, che alterna momenti da fiaba ad altri da incubo, ormai la conosciamo tutti. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello, e fin da subito è scattato qualcosa. Non si può parlare di colpo di fulmine, almeno non da parte di lei, ma di certo tra i due c’era un’energia che non passava inosservata. Lorenzo, con il suo modo diretto e spontaneo, si è esposto quasi subito, mentre Shaila è rimasta più sulle sue, forse cercando di capire se valesse davvero la pena lasciarsi andare, ma soprattutto perché al tempo aveva un flirt in corso con Javier Martinez.

Shaila e Lorenzo: lo scoppio della passione in Spagna

Poi è arrivato il trasferimento temporaneo al Gran Hermano, probabilmente studiato a tavolino dagli autori per farli avvicinare, e lì è cambiato tutto. Sarà stato l’ambiente nuovo, o magari il fatto di allontanarsi un attimo dalle solite dinamiche italiane, ma è stato proprio lì che Shaila e Lorenzo si sono avvicinati sul serio. Finite le incertezze iniziali, che hanno lasciato posto a baci, parole dolci e sguardi complici. Per la prima volta si sono lasciati andare davvero, senza paura di mostrarsi per quello che provavano.

Il ritorno al Grande Fratello e i primi problemi

Rientrati nella Casa italiana, le cose hanno iniziato a complicarsi. Il rapporto che in Spagna sembrava così solido ha cominciato a mostrare le prime crepe. Discussioni, malintesi, caratteri troppo diversi. E ogni tanto, il dubbio che forse tutto fosse nato in un contesto troppo "protetto" per poter durare davvero fuori. Si sono lasciati, poi ripresi, poi allontanati di nuovo. Un tira e molla che ha appassionato e stancato allo stesso tempo chi li seguiva da casa.

Il punto di rottura è arrivato durante la finale del Grande Fratello. In diretta, Shaila ha deciso di mettere un punto alla loro storia. Lorenzo è rimasto spiazzato, e con lui tanti spettatori. Lei ha detto basta senza mezzi termini, lasciando intendere che quella non era una scelta dell’ultimo minuto, ma scavando una voragine di misteri tutt’ora irrisolti.

GF: gli Shailenzo dopo il reality

A giochi finiti, sono arrivate tardivamente anche delle spiegazioni. Shaila ha parlato di una relazione che la faceva sentire sbagliata, di una stanchezza emotiva che andava avanti da tempo, definendo il suo ex come un "Narciso" troppo preso da sé. Lorenzo ha scelto inizialmente il silenzio, poi ha spiegato di aver avuto bisogno di tempo per elaborare tutto, ora cerca di mostrarsi maturo ed esprimere educatamente vicinanza a Shaila senza sbilanciarsi troppo.

Shaila e Lorenzo: la possibilità di un ritorno insieme

Negli ultimi tempi si vocifera di qualche contatto tra i due. Forse per chiarirsi, o forse semplicemente per capire se davvero tutto è finito. C’è chi ci spera e chi invece pensa che sia stato meglio così. La chimica tra loro c’era, nessuno può negarlo, ma è bastata? Insieme, Shaila e Lorenzo hanno regalato momenti bellissimi, ma anche scene che lasciavano l’amaro in bocca e facevano dubitare il pubblico circa il fatto che il loro fosse un rapporto stabile e sano. Lui irascibile ma anche insicuro, lei istintiva ma molto dura ed emotiva. Il sentimento non è mai mancato, dimostrando una grandissima passione, ma la stabilità forse sì.

Diteci cosa ne pensate: siete tra quelli che li vorrebbero rivedere insieme, oppure pensate che ognuno debba andare avanti per la sua strada?

Votate il nostro sondaggio qui sotto: #TeamShailaLorenzo o #MeglioSeparati? Esprimete la vostra opinione, e fateci sapere da che parte siete.

