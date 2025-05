Gerri, anticipazioni: misteriose ossa umane e una corsa estenuante contro il tempo. Cosa vedremo stasera Appuntamento questa sera con l’imperdibile terza puntata della fiction di Rai1 che segue le indagini dell’ispettore Gregorio Esposito: anteprima.

Torna questa sera, lunedì 19 maggio, la fiction Gerri che vede protagonista l’attore Giulio Beranek nel ruolo dell’ispettore Gregorio Esposito, affiancato dalla viceispettrice Lea Coen interpretata dalla bella e talentuosa Valentina Romani. In questa terza puntata non mancheranno i colpi di scena e i protagonisti si troveranno alle prese con un caso delicato e molto intricato: il ritrovamento di ossa umane e la scomparsa di un bambino che richiederà una vera e propria corsa contro il tempo per cercare di salvarlo. Ecco qualche dettaglio in più di ciò che vedremo stasera in tv su Rai1.

Gerri, anticipazioni terza puntata: cosa vedremo stasera

Nella terza puntata di questa sera, intitolata Angelo che sei il mio custode, tutto inizia in una zona di campagna sperduta dove, nel corso di un’escursione amatoriale, viene scoperto un sepolcreto sotterraneo contenente ossa umane ormai consumate all’interno di un dedalo di grotte. Il laboratorio conferma che i resti ritrovati appartengono a un ragazzino e la squadra diretta dall’ispettore Gerri Esposito inizia dunque le indagini ricostruendo l’elenco dei minori scomparsi in provincia negli ultimi anni.

Ad un certo punto, Gerri viene sorpreso da una telefonata del tutto inattesa, durante la quale una voce roca parla di presenze "protettive". La telefonata misteriosa sposta dunque l’attenzione su un’altra pista, costellata di credenze locali e strani riti ormai dimenticati. Nel corso delle indagini, però, un bambino svanisce nel nulla e Gerri e la sua squadra fanno di tutto per ritrovarlo. Guidati dalla sapienza di un anziano professore di folklore, durante le indagini scoprono che le leggende più antiche racchiudono indizi davvero inaspettati: lee strade dell’entroterra si trasformano quindi nel teatro di un inseguimento frenetico contro il tempo per salvare il bambino scomparso.

Passando invece al piano strettamente personale dell’ispettore Gerri, quest’ultimo trova una complice in Giovanna, condividendo con lei lunghe ore di ricerca e scoperte. Tra reperti ossee, misteriose diapositive e mappe di grotte, tra i due si accende qualcosa che rischia addirittura di deviarli dalla concentrazione sull’indagine. Ma, ciò che emerge in maniera inaspettata, sono alcuni dettagli inediti sul passato misterioso dell’ispettore. Informazioni che fanno comprendere molto più cose su di lui e sulla grande passione che lo spinge a chiudere ogni caso. Tutto questo e molto di più nella terza puntata di questa sera.

Quando e dove vederlo

La terza puntata della fiction Gerri andrà in onda questa sera, lunedì 19 maggio, in prima serata su Rai1 alle ore 21.30 circa. L’episodio sarà poi disponibile sia in diretta streaming che on demand anche sulla piattaforma RaiPlay.

