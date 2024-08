Geolier e Chiara Frattesi, flirt confermato: le foto che inchiodano la coppia in segreto Il cantante e la modella sono stati ufficialmente pizzicati in vacanza insieme a Porto Cervo. Le immagini dei paparazzi parlano chiaro: scopriamo di più.

È già da un po’ di tempo che nel mondo del gossip girano voci insistenti sul presunto flirt tra il cantante Geolier, arrivato secondo all’ultima edizione del Festival di Sanremo, e la modella e influencer Chiara Frattesi, sorella del noto calciatore Davide Frattesi. Ebbene, proprio oggi arriva la conferma ufficiale di questa nuova frequentazione, perché il settimanale Chi ha reso pubbliche alcune foto che li inchiodano: scopriamo di più.

Geolier e Chiara Frattesi paparazzati in vacanza insieme

E dopo le tante voci circolate negli ultimi tempi, arriva ora la conferma ufficiale del flirt tra Geolier, nome d’arte di Emanuele Palumbo, e Chiara Frattesi. Il noto settimanale Chi ha infatti paparazzo i due ragazzi durante il loro weekend rlassante a Porto Cervo. Nelle immagini Chiara e Geolier camminano mano nella mano in una delle località italiane più belle. Da ciò che emerge dalle indiscrezioni del settimanale, pare proprio che i due abbiano passato un fine settimana molto divertente tra locali alla moda, sole, cocktail e mare.

Pare infatti che Chiara Frattesi sia solita passare le vacanze in Costa Smeralda (e come darle torto, in effetti) e che questa volta abbia passato un weekend in dolce compagnia senza però dare nell’occhio. Secondo i rumors, Geolier avrebbe addirittura cambiato macchina ogni sera per non farsi scoprire. Mossa che non è però bastata per sfuggire ai fotografi che li hanno beccati proprio alla luce del sole.

Geolier e la fine della storia con Valeria D’Agostino

Questo nuovo flirt tra Geolier e Chiara Frattesi arriva dopo la rottura tra il cantante e la storica fidanzata Valeria D’Agostino, influencer di moda conosciuta soprattutto con lo pseudonimo di VD’A. I due hanno vissuto un’intensa storia d’amore di diversi anni, giunta al termine lo scorso giugno. Una rottura che, ovviamente, non è stata affatto facile, proprio come lo stesso Geolier ci ha tenuto a sottolineare più volte.

"L’amore è sempre stato presente nella mia vita, c’è nel disco perché è quello che ho vissuto… la rottura. È stato più quello che altro. Ero abituato a vivere in quel modo da sempre. Si può amare una sola persona nella vita, ma non è che poi non ami più. Ami in modo diverso. Per il momento non cerco quel tipo di attenzioni, anzi mi danno quasi fastidio, ma credo che non potrei stare con una ragazza che non sia di Napoli. Le ragazze di Napoli mi piacciono perché sono passionali, amano nel mio stesso modo", ha dichiarato lo stesso Geolier in un’intervista a Esse Magazine dopo la fine della storia con Valeria.

